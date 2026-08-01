California exige transparencia en llamadas al 911 desde centros de detención de ICE

El acceso a las llamadas al 911 realizadas desde los centros privados de detención de inmigrantes en California podría convertirse en una herramienta clave para conocer lo que ocurre al interior de estas instalaciones, donde organizaciones civiles y periodistas han documentado denuncias por presuntas malas condiciones, violencia y falta de supervisión.

La discusión surge en un contexto de creciente preocupación por el aumento de personas detenidas en instalaciones administradas por empresas privadas. En los últimos meses, distintos reportes han señalado incidentes graves, incluidas muertes registradas en los centros de Adelanto e Imperial, ambos ubicados en el sur de California.

Ante este panorama, la senadora estatal Lena González presentó el proyecto de ley SB 423, que obligaría a las agencias locales a divulgar las llamadas al 911 y los registros relacionados con estos centros, respetando la privacidad de las víctimas y las investigaciones en curso.

La iniciativa busca evitar que información de interés público permanezca reservada debido a interpretaciones de la Ley de Registros Públicos de California.

Periodistas y organizaciones respaldan la propuesta

La discusión tomó fuerza tras investigaciones periodísticas que revelaron obstáculos para acceder a información sobre incidentes ocurridos en centros de detención. De acuerdo con CalMatters, este año surgieron denuncias de presuntas agresiones sexuales en el centro de Otay Mesa cuyos expedientes no pudieron consultarse debido a restricciones legales.

El periodista y capacitador de la Coalición de la Primera Enmienda, Robert Lewis, recordó que durante años obtener registros relacionados con estos centros fue un proceso complejo.

“Obtener información sobre un sistema que afecta la vida de miles de personas en nuestro estado no debería ser tan difícil”, señaló.

Experiencias similares en Arizona, Florida y Texas demostraron que las grabaciones del 911 permitieron revelar presuntas emergencias médicas, uso de gas pimienta y otros incidentes que permanecían fuera del escrutinio público.

De aprobarse, la legislación fortalecería la transparencia, el acceso a la información y la supervisión sobre los centros privados donde permanecen miles de inmigrantes bajo custodia de ICE en California.

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