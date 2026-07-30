Trabajadores agrícolas de California expresan miedo abrumador ante redadas  

Los campesinos indocumentados que viven en Estados Unidos consideran que son tratados como si no fueran seres humanos, y casi la totalidad de 2,250 encuestados por la Fundación de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW Foundation) teme una probable detención y deportación bajo la agresiva apliación de leyes migratorias por parte de la administración Trump.

“Tengo temor de salir a trabajar y no regresar a casa para ver a mis hijas”, declaró Yazmín, una trabajadora del campo nacida en Hidalgo, México, quien está amparada de la deportación bajo el programa de DACA. “No sé qué haría si llegara a encontrarme con esos hombres enmascarados, quienes no se si sean secuestradores”.

El testimonio de Jazmín se presentó mientras los autores del reporte denominado “Bajo el sol y fuera de las sombras: Miedos, esperanzas y aspiraciones de los trabajadores agrícolas indocumentados afectados por las medidas de control de la era Trump”, informaban que el 88% de los 2,250 trabajadores agrícolas encuestados –la mayoría de California- expresaron su preocupación por ser presa de las continuas redadas migratorias y deportaciones masivas.

Los resultados de la investigación se dieron a conocer este jueves en una conferencia en Los Ángeles.

Imagen de la conferencia en la que se dieron a conocer los resultados de una delicada encuesta con trajadores agrícolas ante las políticas migratorias del actual gobierno federal. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Preocupa la separación familiar

“A menudo se trata a los trabajadores agrícolas indocumentados como si no fueran seres humanos importantes, como si sus temores, aspiraciones e inquietudes no tuvieran la suficiente relevancia para ser tomados en cuenta”, señala el estudio, liderado por Jonathan Angulo, analista de investigación y políticas de la Fundación UFW y profesor adjunto en la Universidad Estatal de San Diego, campus Imperial Valley.

Los autores del reporte de 29 páginas entrevistaron a trabajadores agrícolas de California y también de los estados de Washington, Michigan, Georgia y 12 más.

Otros resultados indican que el 90% de los campesinos respondió que su principal preocupación era la separación familiar, es decir, 2,225 de un total de 2,250.

“Yo temo por mis padres”, le dijo a La Opinión Andrés Alonso Felipe, ciudadano estadounidense y trabajador agrícola de Oxnard, California. Sus padres son originarios de Michoacán, México.

Alejandro Herrera, analista senior de investigación y datos para la UFW Foundation afirmó que la protección de la información confidencial de los participantes fue fundamental para completar el informe, porque los encuestados sabían que su privacidad estaría resguardada.

“Yo temo por mis padres”, le dijo a La Opinión Andrés Alonso Felipe, ciudadano estadounidense y trabajador agrícola de Oxnard, California. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Hay demanda contra Trump

Erica Lomelí Corcoran, directora ejecutiva de la UFW Foundation, señaló que durante, demasiado tiempo, investigadores académicos y gubernamentales, así como los responsables de formular políticas, se han enfrentado a importantes obstáculos para acceder a datos exhaustivos sobre las personas cuyas vidas se ven más directamente afectadas por las redadas migratorias.

Enfatizó que “Bajo el sol y fuera de las sombras” es el primer estudio en profundidad que examina las preocupaciones y los temores de los trabajadores agrícolas indocumentados, así como sus esperanzas y aspiraciones.

“Esperamos que esta encuesta arroje luz sobre la situación y permita que quienes ostentan el poder comprendan la realidad que viven los sectores más vulnerables”, dijo.

La representante de la UWF Foundation indicó que los datos recopilados han sido compartidos con legisladores y congresistas para educarlos sobre la realidad que están viviendo cientos de miles de familias.

Actualmente, la Fundación UFW y su organización hermana, la Unión de Campesinos (UFW), mantienen una demanda contra la administración Trump y el Departamento del Trabajo por recortar los salarios de los campesinos entre $3 y $7 por hora.

“Fue una regla aprobada en noviembre de 2025 y entró en vigor de inmediato”, informó la fundación. “Es injusta y también ilegal”.

Erica Lomelí Corcoran, directora ejecutiva de la Fundación UFW, explicó las dificultades para realizar una encuesta como “Bajo el

sol y fuera de las sombras”. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Trabajadores agrícolas: 45% indocumentados

Los aproximadamente 300,000 trabajadores agrícolas que hay en California, incluyendo a Yazmín, su esposo Andrés Alonso y sus padres, ayudan a producir más de 350 productos alimenticios para todo Estados Unidos. Dicha producción incluye un tercio de las verduras y casi dos tercios de las frutas y frutos secos. Además, en el “Estado Dorado” se cosecha el 90% de las fresas del país.

Según la Fundación UFW, de los casi 2.5 millones de trabajadores agrícolas que hay en Estados Unidos, cerca del 70 por ciento son inmigrantes y más del 45 por ciento son inmigrantes indocumentados.

Debido a su situación migratoria, muchos son vulnerables al robo de salarios y a otras prácticas laborales injustas.

Dicha situación afecta los salarios, los derechos laborales, así como la salud y la seguridad de estos trabajadore y sus familias. Los inmigrantes indocumentados son más vulnerables a la explotación y tienen menos probabilidades de tomar medidas al respecto debido al temor a la deportación.

De hecho, Erica Lomelí Corcoran informó que la fundación que dirige ha atendido casi medio millar de casos de trabajadores agrícolas arrestados por ICE y les ha brindado asesoría legal. Sin embargo, no pudo dar a conocer cuántos de ellos lograron evitar la deportación.

Jonathan Angulo, el analista de investigación de la fundación, manifestó que el 13% de las personas encuestadas, es decir, aproximadamente 300 de 2,250, teme sufrir persecución en sus lugares de nacimiento.

“[El porcentaje] refleja términos cualitativos del miedo a ser asesinados y extorsión: dicen que si regresan a su pueblo o comunidad le tiene que dar una cantidad de dinero a los narcos porque, si no lo hacen, secuestran sus familias”, le dijo Angulo a La Opinión. Esa fue la razón por la que no preguntaron a los encuestados por su país de origen.

Trabajadores agrícolas, algunos de los cuales asistieron a la conferencia en Los Ángeles, temen ser separados de su familia por agentes de inmigración. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Conclusiones de la encuesta