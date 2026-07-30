Congresistas presentan propuesta para exigir atención médica a inmigrantes detenidos

Una propuesta legislativa de congresistas será presentada este jueves para exigir que todos los inmigrantes recluidos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reciban una evaluación y tratamiento médicos al ingresar a las instalaciones.

La iniciativa surge tras las denuncias de familiares de inmigrantes detenidos, como el caso de Carlitos Ricardo Parias, quien no ha recibido atención médica en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, California, pese a sufrir una herida en el brazo izquierdo por un balazo de agentes federales.

Los legisladores presentarán el proyecto de ley en la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de las denuncias que recibieron por parte de inmigrantes bajo custodia quienes alegan no haber recibido un tratamiento médico por parte de la agencia federal.

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El abogado de Parias, Carlos Jurado, presentó un video del momento en que el hispano recibe un disparo de agentes federales en el brazo izquierdo tras ser interceptado el 21 de octubre de 2025 mientras se trasladaba en un vehículo.

Nueve meses después, Gabriela Hernández, esposa de Parias, denunció que su esposo todavía no recibe una atención médica adecuada mientras permanece bajo custodia en la instalación de ICE en Adelanto.

“Sin un chequeo de un hospital, lo único que le están dando son pastillas“, declaró Hernández, en referencia a la condición en que permanece su esposo en el centro de detención de ICE en California.

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Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Parias ha recibido atención médica en siete ocasiones desde que fue recluido en Adelanto.

La agencia federal mencionó que el hispano ha recibido tratamiento médico por diferentes motivos relacionados con la lesión en su brazo, por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente antes de ser recluido.

“Hay veces que me llama en la noche y solo estamos hablando; solo se pone a llorar por el dolor de su mano“, expresó el hijo del inmigrante detenido, Ulises Parias.

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Jurado dijo que solicitó ante un tribunal federal la liberación bajo fianza de Parias para que pueda tener atención médica, con énfasis en que Carlitos Ricardo no cuenta con antecedentes penales, además de tener dos hijos ciudadanos estadounidenses.

El magistrado refirió el caso de Parias a un juez de inmigración.

“Hemos esperado una decisión desde febrero de 2025 sin respuesta del juez“, aseguró el abogado Carlos Jurado.

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La congresista Sydney Kamlager-Dove, del Distrito 37, dijo que la familia de Parias la contactó para denunciar que el inmigrante presuntamente no ha recibido atención médica adecuada.

Kamlager-Dove dijo que presentará un proyecto de ley ante el Congreso de Estados Unidos para que todas las personas que permanecen bajo custodia de las agencias federales de inmigración reciban asistencia médica.

“Una vez que sean detenidos, tendrán que ser examinados por un profesional médico independiente para recibir el tratamiento adecuado”, expresó.

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En un comunicado a la cadena Telemundo, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que son falsas las afirmaciones de que hay condiciones deficientes en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto.

“Todos los detenidos reciben comidas adecuadas, agua y atención médica… Es una práctica establecida desde hace mucho tiempo brindar atención médica integral desde el momento en que un extranjero entra bajo custodia de ICE”, expresó la agencia federal.

Según Carlos Jurado, recibieron una oferta para trasladar a Parias al Centro de Detención de Otay Mesa para que el inmigrante reciba tratamiento médico. Sin embargo, el abogado dijo que podría tratarse de una táctica para deportarlo, ya que la instalación se encuentra en la frontera con México.

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