Aumentan las muertes bajo custodia de ICE durante la administración Trump

Esta semana marca un nuevo aumento de muertes bajo custodia de ICE con el anuncio de la muerte de Félix Alcorta-Rodríguez, de 63 años originario de México, que falleció en el Centro de Detención del Condado de Webb, en Laredo, Texas.

El anuncio de su muerte llega despues de que un nuevo reporte de 72 páginas de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights titulado “Dying in Detention: Rising Deaths” revelara el creciente número de muertes bajo custodia en los centros de detencion.

“Las personas están muriendo bajo custodia de ICE a la tasa más alta registrada en muchos años, incluso teniendo en cuenta el aumento del número de personas detenidas”, afirmó Brian Root, asesor sénior sobre tecnología y derechos humanos de Human Rights Watch. “El Departamento de Seguridad Nacional y el Congreso deberían actuar de inmediato para reducir el número de personas detenidas y reformar profundamente las condiciones de detención, garantizando, entre otras cosas, el acceso a una atención médica adecuada conforme a las obligaciones de derechos humanos de Estados Unidos”.

Según Texas Tribune, Rodríguez es, al menos, la quinta persona que ha fallecido este año en un centro de detención de ICE en Texas. Un cuarto del total nacional, donde al menos 52 personas han fallecido desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump, señaló Human Rights Watch y Physicians for Human Rights en un informe publicado esta semana. Desde entonces, ese número aumentó a 53 con el fallecimiento de Rodríguez.

De acuerdo con un comunicado de ICE, Rodríguez falleció el 19 de junio y fue encontrado inconsciente a las 9:13 p. m. en el Centro de Detención del Condado de Webb. Se dice que el personal llamó a los servicios de emergencia médica y comenzó a aplicar medidas de primeros auxilios antes de ser trasladado en ambulancia al Centro Médico de Laredo, donde se declaró su fallecimiento a las 10:02 p.m. Para muchos su muerte es un triste recordatorio de lo que personas sufren al estar en los centros de detención.

Human Rights Watch llevó a cabo su análisis cuantitativo de las muertes bajo custodia de ICE entre el 1 de octubre de 2015 y el 4 de junio de 2026, examinando la evolución de la tasa de mortalidad durante este periodo. Physicians for Human Rights realizó un análisis médico de las 39 muertes ocurridas bajo custodia de ICE durante el primer año de la actual administración Trump, basándose principalmente en la información limitada que esta disponible públicamente.

Entre los activistas había familiares y amigos de los detenidos. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Las organizaciones también examinaron varios casos con mayor profundidad, uno de esos fue el de Lorenzo Antonio Batrez Vargas, de 32 años, que murió bajo custodia en 2025 después de haber sido diagnosticado con Covid-19 y pasar 12 días en aislamiento. Para acceder a los registros relacionados con su detención, tratamiento y fallecimiento, la familia de Vargas presentó una solicitud de acceso a la información en octubre de 2025 y posteriormente una demanda judicial en diciembre. A comienzos de mayo de 2026 todavía no había recibido información adicional.

“Solo una madre que haya perdido a un hijo sabe lo que estoy sintiendo”, dijo la madre de Batrez a la organización. “Quiero a mi hijo, y no puedo hacer nada”.

Activistas y otros miembros de la comunidad en una vigilia celebrada frente al centro de detención de Adelanto en marzo. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Otro caso incluyo el de Maksym Chernyak, un hombre ucraniano de 44 años que sufrió un accidente cerebrovascular. De acuerdo con la organización quien investigo su muerte, hubo retrasos de ayuda, ya que dicen que tuvo señales antes de sufrir el accidente.

Muertes en California

En California en el centro de detención de Adelanto, similares casos han pasado como el de Ismael Ayala-Uribe quien falleció el 22 de septiembre de 2025 debido a negligencia médica. Tras múltiples quejas de dolor en la zona rectal, fue trasladado al Victor Valley Global Medical Center, donde se le detectó un absceso. Ayala-Uribe falleció antes de que se le pudiera realizar la cirugía necesaria.

Human Rights Watch y Physicians for Human Rights concluyeron que ICE no divulga información suficiente sobre las circunstancias que rodean las muertes bajo su custodia, dejando sin respuesta cuestiones fundamentales sobre la atención recibida por las personas detenidas y sobre si esta cumple con las normas internacionales de derechos humanos.

La agencia, además, suele retrasar la publicación de información, aparentemente en incumplimiento de sus propias obligaciones, que exigen informar públicamente de una muerte en un plazo de 48 horas y proporcionar información más detallada en un plazo de 30 días.

“ICE restringe de tal manera la información que proporciona al Congreso, a las familias y al público que una supervisión efectiva resulta prácticamente imposible”, afirmó la doctora Katherine Peeler, coautora del informe, profesora adjunta de Pediatría en la Facultad de Medicina de Harvard y asesora médica de Physicians for Human Rights. “En los casos en los que hemos podido acceder a los registros de ICE y de hospitales externos, estamos observando incumplimientos estremecedores del deber de cuidado”.

Por ahora la causa oficial de la muerte de Rodríguez está pendiente de los resultados de la autopsia.

“Las familias tienen derecho a saber qué ocurrió con sus seres queridos bajo custodia de ICE”, afirmó Peeler. “Mientras las personas permanezcan bajo custodia migratoria en Estados Unidos, el gobierno tiene la obligación legal y moral de proteger sus vidas y, cuando no lo hace, la obligación pública de explicar lo sucedido. En estos momentos está incumpliendo ambas responsabilidades”.