J Balvin y Valentina Ferrer se separan: “José y yo hemos decidido tomar caminos separados”

La modelo Valentina Ferrer ha hecho uso de sus historias de IG para confirmar su separación con J Balvin, asegurando que la decisión la han tomado desde el amor. Ocho años compartieron juntos. El comunicado comienza diciendo: “José y yo hemos decidido tomar caminos separados”. La pareja inició su romance en el año 2018; se conocieron un año antes, cuando ella participó en el video musical de la canción “Sigo extrañándote”.

Los rumores de separación empezaron a circular fuertemente hace unos días. El momento más álgido llegó cuando Ferrer publicó un video en el que aparecía caminando con la canción “Alguien que me amaba” de Karol G al fondo. El tema en sí habla de promesas rotas, de cambios inesperados y de un amor que se termina.

Otros indicios sobre problemas en la relación surgieron cuando las publicaciones de Valentina tenían como protagonistas solo a Rio y a ella. J Balvin, por alguna razón, dejó de aparecer en estos momentos tan familiares.

Hoy, en su comunicado de prensa, Valentina dice lo siguiente: “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia“.

Continúa: “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor. Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión el respeto hacia este momento tan personal para nosotros“.

Las palabras de Ferrer aún no han tenido eco ni respuesta por parte de J Balvin, al menos no en las redes sociales, para el cierre de esta nota.

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