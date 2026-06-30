¿Cómo celebraron J Balvin y Valentina Ferrer los cinco años de su hijo Rio?

Para el cantante colombiano J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer ninguna fecha en el calendario posee tanto significado como el cumpleaños de su hijo Rio.

El pequeño, quien nació el 27 de junio de 2021, alcanzó un hito muy especial el pasado fin de semana al celebrar sus cinco años de vida. Con motivo de este primer lustro, sus orgullosos padres no escataron en detalles y organizaron una fiesta temática inspirada en Godzilla, el legendario dinosaurio mutante que se ha convertido en el personaje favorito del pequeño.

A través de sus redes sociales, Valentina Ferrer ofreció a sus seguidores un vistazo de la colorida celebración. Las imágenes compartidas revelaron una minuciosa planeación que incluyó pósteres gigantescos, gráficos personalizados, una mesa de dulces tematizada y postres diseñados con la silueta del famoso monstruo cinematográfico.

El punto culminante de la tarde llegó con la aparición de una enorme botarga de Godzilla, la cual, según sugieren las fotos familiares, habría sido cargada por el mismísimo intérprete de “Morado” para sorprender a su hijo.

La emoción de ver crecer a Rio conmovió profundamente a la modelo argentina, quien dedicó unas sentidas palabras junto a una fotografía donde se les ve contemplando la fiesta. “Hoy cumple años la persona más importante y especial de mi vida. No sé por qué me tiene tan sensible los 5 añitos y ver cómo está creciendo. Te amo, Riri”, expresó con ternura. Más tarde, añadió que convertirse en madre completó su existencia de una forma inimaginable, agradeciendo al pequeño por enseñarle un amor que desconocía.

Por su parte, J Balvin también acudió a sus plataformas sociales para festejar la vida de su primogénito, compartiendo un carrete de fotografías familiares que reflejan su complicidad cotidiana. “¡Feliz cumpleaños a la luz de mis ojos! Mi amigo fiel, llegaste a mi vida a darle luz en mis momentos más oscuros. ¡Eres luz y la felicidad de nuestra familia! Larga vida, Río, Godzilla”, escribió el artista antioqueño.

La devoción de Rio por este personaje no solo ha marcado su fiesta de cumpleaños, sino que ha trascendido a la carrera de J Balvin. A principios de este mes, el colombiano lanzó el sencillo “Godzilla” junto a WestCOL y Ovy on the Drums, un tema con influencias de afrobeat y música electrónica bautizado así en honor a los gustos de su hijo.

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