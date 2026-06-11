J Balvin consolida su éxito global con su participación en la inauguración del Mundial 2026

El cantante colombiano J Balvin formó parte de la histórica Ceremonia Oficial de Apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de México. Enfundado en los colores de su bandera, el famoso actuó ante una audiencia de 87,000 aficionados en el Estadio de México.

Durante su presentación, Balvin interpretó algunos de los éxitos más destacados de su catálogo, incluyendo “I Like It” y “Una a la Vez”, en compañía de su compatriota Ryan Castro.

Para acompañar su presentación, el artista de 41 años recurrió a elementos visuales inmersivos y una producción de gran escala diseñada para reflejar la energía, diversidad y espíritu global del torneo.

J Balvin participó en la inauguración del Mundial 2026. Crédito: Acoustyle/Arianna Gonzalez | Cortesía

Sin embargo, otra de sus propuestas se dio desde el frente de la moda. Y es que J Balvin lució un vestuario personalizado creado por el reconocido diseñador mexicano Willy Chavarría. Dicha colaboración unió influencias creativas de México y Colombia, celebrando el vínculo cultural entre el país anfitrión y uno de los artistas más influyentes de la música latina.

Esta participación representa otro importante hito para el artista nacido en Medellín. Recordemos que recientemente concluyó “Ciudad Primavera”, la gira de ocho ciudades de Balvin por Colombia, que reunió a más de 260,000 fanáticos, y reafirma su presencia en algunos de los escenarios culturales más importantes del mundo.

J Balvin participó en la inauguración del Mundial 2026. Crédito: Acoustyle/Arianna Gonzalez | Cortesía

Además de J Balvin, la ceremonia de inauguración contó con la participación de Shakira, quien fue la encargada de encabezar el show. Durante su presentación apareció el cantante y productor nigeriano Burna Boy para interpretar el tema oficial de la fiesta deportiva, “Dai Dai”.

A la fiesta del deporte se sumaron Maná, Belinda, Los Ángeles Azules y Lila Downs, quien lanzó un mensaje inspirador al inicio del show: “El trofeo no está definido por un jugador, ni por una sola nación. El futbol nos une a todos… Bienvenidos al Mundial FIFA 2026”, expresó la artista.

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