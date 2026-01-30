J Balvin celebró los 32 años de Maluma con un mensaje especial

Colombia ha visto nacer a grandes estrellas del género urbano que han alcanzado fama mundial; tal es el caso de Maluma y J Balvin, quienes además de contar con una historia de éxito similar, comparten una amistad de años que ha vuelto a quedar evidenciada en redes sociales.

Y es que el intérprete de “Rojo” recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dedicarle un mensaje a Maluma con motivo de su cumpleaños número 32, conmoviendo a su comunidad digital de más de 50 millones de seguidores.

“Juan Luis, nada me hace más feliz que verte pleno, con tu familia, maduro y hecho todo un caballero”, son las palabras con las que J Balvin comenzó su dedicatoria.

De acuerdo con el artista multipremiado, su admiración no solo se da por sus logros profesionales, también por su calidad humana: “Sos un hermano para mí, y todos los que te conocemos estamos orgullosos del hombre que eres y de lo que representas para Colombia y para los latinos“, recalcó.

J Balvin finalizó su mensaje con el humor que lo caracteriza, haciendo referencia a las similitudes físicas que los fanáticos han apuntado a lo largo de los años: “Lo que más me gusta es que me confunden con tu belleza. Feliz cumpleaños, TE AMO”, expresó.

Como resultado de esta hazaña, la sección de comentarios se llenó de reacciones positivas y de apreciación por parte de los internautas, los cuales felicitaron a los artistas por ser un ejemplo de camaradería en la industria musical.

“Amamos este dúo”, “Aplaudir a los tuyos te hace gigante”, “Los niños de Medellín”, “Los más duros de Latinoamérica”, “Dos grandes representantes en la música colombiana. A ambos tuve la oportunidad de conocer cuando iniciaron sus carreras, doy fe de que son calidad de personas” y “Amo la gente que crece y avanza, lograron superar diferencias y hoy en día se apoyan”, son algunos ejemplos de estas muestras de cariño en la web.

