¡J Balvin y Residente sellan su reconciliación tras años de polémica!

En un gesto que pone fin a uno de los conflictos más sonados de la música latina reciente, los artistas J Balvin y Residente anunciaron su reconciliación a través de un mensaje conjunto en redes sociales, acompañado de una fotografía que los muestra juntos.

El anuncio, publicado en Instagram, subraya que, frente a la inmensidad de los acontecimientos globales, sus diferencias personales resultaban insignificantes.

“En un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso”, escribieron. Agregaron que el reencuentro ocurrió hace meses, un tiempo en el que se escucharon y se entendieron, concluyendo que “al final, siempre la razón la tiene el tiempo”.

Sobre la disputa

Este cierre de hostilidades marca el epílogo de una disputa pública que se originó a finales de 2021. El desencuentro comenzó cuando J Balvin criticó abiertamente a los premios Latin Grammy, acusándolos de no valorar debidamente al género urbano y promoviendo un boicot. “Los GRAMMY no nos valoran, pero nos necesitan”, expresó entonces el colombiano.

La postura de Balvin molestó profundamente a Residente, quien consideró inoportuno el llamado al boicot, ya que en esa misma edición se honraría la trayectoria del legendario salsero Rubén Blades.

La tensión escaló rápidamente, llevando al rapero puertorriqueño a lanzar una dura crítica artística en colaboración con el productor Bizarrap.

En ella, comparaba la música de Balvin con “un carrito de hot dog” que gusta a muchos, pero que no se equipara a la fineza de “un restaurante con estrellas Michelin”. J Balvin respondió en su momento con ironía, publicando fotos posando junto a un carrito de perros calientes.

Tras años de intercambios públicos, el mensaje de paz de ambos artistas no solo cierra un capítulo personal de desavenencias, sino que también da vuelta a una página notablemente polémica dentro de la industria del espectáculo latino.

