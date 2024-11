Residente reveló que intentó suicidarse durante una visita a México

René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, hizo sorprendentes declaraciones en el podcast de Chente Ydrach, al recordar que hace siete años pensó en quitarse la vida, durante una visita a México.

Residente dice adiós a su ‘vida imperialista’ al deshacerse de su criticada mansión en Encino

El rapero puertorriqueño dijo que en esa época pasaba por una situación difícil: “Estaba en el piso 25 de un hotel pensando brincar. Estaba pasando por un montón de cosas, y de momento nada, pensé de la manera que pensé, y pensé que me iba a lanzar”.

Residente llama charlatán y lanza polémico mensaje al candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast

Repentinamente, René pensó en llamar por teléfono a su madre, quien siempre ha estado para apoyarlo. “Yo dije: ‘Si mami contesta no brinco, y tuve que pensar en que iba a dejar de ver a mi hermano, dejar de ver a mi familia. La cosa es que no sé qué fue, tuve la suerte de que mi mamá contestó, y recuerdo que yo le dije que no quería estar aquí, y en ese momento ella me calmó. Yo no sé si ella sabía por lo que yo estaba pasando, pero ella me habló de una manera que es como si fuera todo normal, como bien tranquila”.

Poco después Residente tenía que presentarse en concierto en un estadio, y le informaron que se encontraría con los padres de las víctimas de Ayotzinapa, lo cual fue algo que cambió su forma de ver la vida: “Hablé con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. Imagínate, yo tenía que darle esperanza a los papás que perdieron a sus hijos. Me puse en lugar de ellos y dije: ‘No, yo no puedo ni pensar en esto'”.

Esa experiencia fue la inspiración para que el artista escribiera “René”, un tema de ocho minutos de duración, que considera una de sus composiciones más personales. “Termine el concierto y al otro día me levanté como distinto, con otra mentalidad, y empecé a escribir “René”. Por eso ese tema es para mí tan especial”.

Sigue leyendo: