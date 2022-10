Residente revela que está “pasando por un momento complicado”

El rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, mejor conocido como ‘Residente’, compartió un íntimo momento en redes sociales, en donde no solo se dijo contento de haber sido aceptado en el Salón de la Fama de Escritores, sino también admitió estar pasando por un mal momento en su vida, debido a las recientes pérdidas que ha enfrentado.

Para acompañar un video, en donde como muy pocas veces deja ver la cara de su hijo Milo, el músico escribió parte del discurso que dio al ser reconocido y evidenció que ha tenido que mostrarse contento pese a estar de luto por dentro, debido a que tan solo un día antes de que se le aceptara en el Salón de la Fama perdió a un familiar.

“Ando pasando por un momento complicado en mi vida. Mis dos hermanos del alma se me han ido en menos de un año pero ver la cara de Milo en este video me da aire. Gracias @pepoferradas por tus palabras, siempre necesarias y hechas a la medida de cada momento. Gracias por el reconocimiento de ayer y por aceptarme en el salón de la fama de escritores. Gracias @afovverde por la invitación”, inició el mensaje.

Así mismo, detalló que en menos de un año ha perdido a varias personas importantes en su vida y aunque iba acompañado de su hijo, a quien quizá en otro momento le hubiera dedicado su premio, ahora el cantante, le dedicó a su tío Pedro su reconocimiento, y habló de la salud de su tía, quien padece Alzheimer y sus tíos de cáncer.

“Estas son las palabras dedicadas a Pedro. Les vengo a hablar de mi tío Pedro. Su esposa, mi tía tiene alzheimer. Su hermana se acaba de morir hace un mes de cáncer. Su hermano tiene cáncer. Su hijo, mi primo hermano del alma, quien tenía la misma edad mía, se acaba de morir ayer. Por eso ayer use todas las palabras que tenía para el velorio que tengo el sábado”, comentó.

Así mismo, Residente mencionó que justo cuando pensó que se quedaría sin palabras para decir o componer encontró la fuerza en su tío, pues el verlo como lucha cada día para escribir su vida, es una de las cosas que más fuerza le da. “Hoy me sentía que no tenía palabras. A veces pienso que se me acabaron las palabras. Pero veo a mi tío Pedro como sigue escribiendo su vida todos los días como si fuese su primera canción y me inspira. Porque mientras haya vida siempre van a existir las palabras”.

Recordemos que hace tan solo una semana, Alejandro Santiago Ciena de 44 años, primo de René fue encontrado sin vida dentro de un vehículo en un puesto de gasolina en San Juan, Puerto Rico, luego de que un día antes acudiera a un hospital por males presuntamente relacionados a su padecimiento de asma crónica. Santiago fue el productor del video ‘Calma Pueblo’, cuando Residente aún era del grupo Calle 13.

