J Balvin cierra el año con su “BZRP Music Session”

En un movimiento que pocos veían venir para este cierre de año, J Balvin y Bizarrap paralizaron las redes sociales con el lanzamiento de la BZRP Music Session #62.

Bajo la frase central “Te debería odiar, pero me faltan ganas”, la dupla no solo entregó un éxito radial rotundo, sino que cierra definitivamente un capítulo de tensiones en la industria de la música urbana.

Sin previo aviso, J Balvin y Bizarrap sorprendieron al anunciar en una publicación conjunta en redes sociales que lanzarían la BZRP Music Session #62 el viernes por la noche.

La sesión de J Balvin era una de las más esperadas por sus fanáticos, quienes querían que el colombiano respondiera a la tiradera que le hizo Residente en el mismo espacio en 2022

Sin embargo, tres años después, la madurez artística prevaleció. Balvin, quien recientemente confesó haber superado etapas de egocentrismo, no utilizó este espacio para la confrontación, sino para la introspección y la reflexión.

Tributo al vallenato y a Omar Geles

Musicalmente, la sesión es una propuesta ecléctica. Bizarrap logró fusionar su característico sonido electrónico y ritmos de merengue con la esencia del vallenato romántico. El propio Balvin rindió un emotivo homenaje al fallecido acordeonista Omar Geles con el verso: “Voy a beber escuchando Omar Geles”, subrayando sus raíces colombianas en una plataforma global.

La letra del tema también explora el vacío de una ruptura no superada: “Y a la que me olvidó, se le olvidó que me olvidó”, canta el artista.

Tras el estreno de su BZRP Music Session, J Balvin aseguró en sus redes que era solo una “probadita” de lo que vendrá en 2026, año en el que se espera su regreso definitivo a los grandes escenarios.

Con la Session #62, el “Niño de Medellín” demuestra que su capacidad de reinvención sigue intacta, cerrando el 2025 con un mensaje de reconciliación y un hit que ya domina las tendencias musicales.

Seguir leyendo:

· J Balvin dedica emotivo mensaje a Bad Bunny tras su reconciliación en su concierto en México

· Así fue el reencuentro entre J Balvin y Bad Bunny: “Estábamos esperando el momento perfecto”

· Maluma devuelve el gesto de J Balvin y le dedica un emotivo mensaje: “Me colaba en las fiestas en las que cantaba”