Maluma devuelve el gesto de J Balvin y le dedica un emotivo mensaje: “Me colaba en las fiestas en las que cantaba”

Medellín vivió una noche inolvidable con el concierto “Ciudad Primavera” de J Balvin, un hito histórico en la música urbana colombiana que reunió a más de 26 artistas del género.

En medio del espectáculo, Maluma protagonizó uno de los momentos más emotivos al subir al escenario, abrazar a su colega entre lágrimas y que este le dedicara un mensaje en el que le expresó su admiración.

Tras el show, Maluma compartió en Instagram un carrusel con fotos del show que acompañó con una emotiva confesión para agradecerle a J Balvin por sus palabras durante su concierto.

“Cuando tenía 15 años me colaba (metía) a las fiestas que @jbalvin iba a cantar para verlo y vibrar con su música, siempre supe que iba a cambiar las reglas del juego y que sería un antes y un después de su carrera…”, escribió Maluma.

“Hoy lo conozco como Jose el camellador, el competitivo, el man que ama a su familia y entrega su vida para dejar un legado. Hoy y siempre te aplaudimos, te celebramos y reconocemos la tarea tan hp que haces por poner a MEDALLO en el mapa”, agregó el cantante, quien también destacó otras cualidades de J Balvin, como su faceta como padre

El post de Maluma acumuló miles de likes y comentarios de sus seguidores, quienes celebraron la amistad entre ambos artistas.

El gesto de J Balvin a Maluma

El sábado, J Balvin sorprendió al público al presentar a Maluma como uno de los invitados especiales de la noche, desatando la euforia en las tribunas del Atanasio Girardot.

Cuando Balvin invitó a su colega y antiguo “rival” a subir al escenario ambos se arrodillaron mientras el público coreaba sus nombres. Los cantantes sellaron el momento con un sentido abrazo.

Durante el emotivo momento, J Balvin también aprovechó para dedicarle un sentido mensaje a Maluma frente a sus miles de fanáticos.

Maluma se arrodilla ante J Balvin y Balvin le dedica unas palabras sobre las situaciones que pasaron en el pasado y como ahora son hermanos pic.twitter.com/6HAdILGe8g — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) November 30, 2025

J Balvin aprovechó el instante para reconocer que, durante años, Maluma fue visto como uno de sus principales competidores dentro del género urbano, pero que hoy él lo considera un hermano.

“Delante de todo el mundo quiero que él sepa lo mucho que lo amo y lo respeto. Que, de ser de mis mayores competencias, se ha vuelto uno de mis grandes hermanos”, dijo Balvin.

El intérprete de “Ginza” expresó que su cariño hacia Maluma también se extiende hacia su familia, su esposa e hija.

“Eres un parcero, un hermano, eres Juan Luis Londoño para mí, y soy José Álvaro Osorio para vos”, mencionó. “Tu hija París es como mi sobrina”, aseguró.

