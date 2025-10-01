J Balvin bromeó con su hijo sobre cortarte el cabello: ¿Cómo reaccionó el pequeño?

J Balvin le hizo una divertida broma a su hizo Rio, fruto de su relación con la modelo argentina Valentina Ferrer, que compartió con sus seguidores en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante colombiano compartió un video de su hijo durante una visita al médico, pero a mitad de la consulta el cantante le dice al pequeño que le van a cortar el pelo.

“Te van a cortar el pelo, me dijeron”, le dice J Balvin a Rio, mientras se sube a una balanza en el consultorio para que lo pesen.

De inmediato, el pequeño le responde: “No, porque a mí no me gusta”.

Mientras Rio le explica a su papá que no se quiere cortar el pelo porque le gusta llevarlo largo, J Balvin decide continuar con la broma y le dice: “Pues, hoy te van a cortar el pelo, a eso fue a lo que vinimos. Era una sorpresa”.

La reacción del pequeño fue llorar y decirle a su papá que no quería cortarse el cabello.

El video publicado por J Balvin en sus redes sociales acumuló cientos de reacciones de sus seguidores en los comentarios. A algunos les pareció una broma graciosa, mientras que a otros les pareció un poco cruel.

El tierno mensaje que J Balvin le dedicó a su hijo en su cumpleaños

En junio, el hijo de J Balvin cumplió cuatro años; sin embargo, el cantante no pudo estar junto a su hijo, pero eso no impidió que le dedicara un conmovedor mensaje por su día especial.

En su cuenta de Instagram, el reguetonero colombiano le dedicó una tierna publicación.

“Quizás en un par de años veas este post y recuerdes que tu papá siempre ha estado profundamente enamorado de ti”, comenzó su mensaje el cantante de “Mi gente”.

“Desde que llegaste a mi vida, conocí el verdadero amor. Mi querido Río, mi luz…”, agregó.

El cantante, quien compartió un carrusel con fotos de distintos momentos de la vida de su hijo, no pudo estar presente en el cumpleaños de Rio porque está de gira por Europa con su tour Back To The Rayo.

“Hoy no pude estar a tu lado por trabajo, uno de esos sacrificios que vienen con la carrera que elegí, pero te envié un Godzilla sorpresa que algún día mirarás en fotos y sonreirás. Te amo con todo mi corazón. QUERIDO RIO”, indicó.

