J Balvin reflexionó sobre la salud mental: “Todos pasamos por cosas”

J Balvin habló recientemente sobre la salud mental y los desafíos emocionales que ha enfrentado, en un gesto que busca desmitificar la percepción de perfección que suele rodear la vida de las celebridades.

En una reciente entrevista con la revista People, el cantante colombiano reflexionó que aunque la vida de muchas celebridades parezca perfecta, no siempre es así.

“Puede parecer que nuestra vida es perfecta, pero eso no es real. Todos somos humanos, todos pasamos por cosas”, dijo.

Balvin, de 40 años, expresó cómo lidiar con la ansiedad y la depresión puede hacer que una persona se sienta sola o como una carga, aunque enfatizó que no es así.

El cantante, quien ha sufrido de ansiedad y depresión, compartió algunos consejos que lo han ayudado a lidiar con ello y mejorar su salud mental.

“Deja el teléfono, aléjate de las redes sociales. Distorsionan mucho las cosas, te hacen sentir que todos lo tienen todo resuelto, y eso puede trastocarte. Empiezas a comparar y pierdes de vista tu propio camino”, indicó.

J Balvin destacó la importancia de enfocarse en los momentos auténticos y cotidianos como una conversación con una persona querida, pasar tiempo con amigos o pequeños rituales diarios.

El cantante señaló que muchas veces las celebridades no suelen hablar de temas de salud mental por temor a ser estigmatizados. “Ser una celebridad hizo que fuera casi más difícil ser honesto sobre lo que me estaba pasando”.

Balvin insto a no quedarse callados y buscar ayuda si presentan algún problema. “Quienes te quieren, quieren ayudarte, así que dales una oportunidad”, aseguró.

El cantante también destacó la importancia de buscar ayuda profesional para poder lidiar con la situación de mejor manera.

“Antes, incluso de que me diagnosticaran depresión y ansiedad, todo era oscuro. Ni siquiera sabía qué me pasaba por la cabeza. Recibir ese diagnóstico fue un alivio, porque me dio un nombre para lo que estaba luchando”, dijo.

J Balvin también recomendó mantenerse activos con alguna actividad física. “Gran parte de controlar la ansiedad reside en comprender que la salud mental y la física van de la mano. Realmente no se puede tener una sin la otra. Estar activo es una válvula de escape para mí; me ayuda a liberar mucho del estrés que llevo”, afirmó.

