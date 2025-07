¿J Balvin tiene planeado hacer una colaboración con Shakira?

Los fanáticos de J Balvin especulan sobre una posible colaboración entre el reguetonero y Shakira, luego de unas recientes declaraciones del intérprete de “Mi gente”.

En una reciente transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, J Balvin se refirió a su relación actual con Shakira y la posibilidad de trabajar juntos.

En el Live el cantante colombiano destacó que, aunque aún no ha hecho una colaboración musical con la barranquillera, no descarta hacerlo en algún momento porque le parece que sería algo “cool”.

“Con Shakira no he hecho colaboración todavía, sería muy cool, la conocí hace poco en la Met Gala y tuve la oportunidad de hablar con ella y es una mujer muy dulce, me sorprendió mucho”, dijo el reguetonero, quien recientemente lanzó su álbum Mixteip.

@billboard.colombia ¿Junte con @shakira? 🤔🐺 Por ahora no, pero @jbalvin nos cuenta qué opina sobre nuestra loba 💬🔥🎤 Shakira Jbalvin Billboardco ♬ sonido original – Billboard CO – Billboard CO

El reciente acercamiento de J Balvin y Shakira en la Met Gala de este año ocurre luego de años de rumores de supuesta rivalidad, alimentados por malentendidos en redes sociales.

Los rumores de supuesta rivalidad surgieron a partir de una polémica reacción del reguetonero en una entrevista con los Black Eyed Peas en 2020 que molestó a los fans de Shakira.

En ese momento, Will.i.am comentó que había que ser muy flexible al trabajar con Shakira, lo que provocó risas en J Balvin, algo que los fans de la barranquillera no tomaron muy bien.

Otro episodio que alimentó la controversia fue cuando J Balvin publicó un video homenajeando a Colombia pero no mencionó a Shakira, lo que enfureció a sus seguidores, que criticaron duramente a Balvin.

Sin embargo, el ambiente entre ambos parece haber cambiado. Este año, durante un concierto en Atlanta, J Balvin rindió un homenaje a Shakira, reconociendo el impacto que ha tenido en la música latina.

