J Balvin y Valentina Ferrer fueron maestros en el colegio de Rio por un día

J Balvin y Valentina Ferrer fueron maestros por un día en el colegio de su hijo Rio, en una experiencia llena de ternura y nerviosismo que sorprendió a todos.

La pareja, comprometida con la crianza de su pequeño de cuatro años, fue invitada a asumir el rol de profesores y participar en una exposición frente a la clase de su hijo, en la que explicaron qué es el otoño.

A través de un video en su cuenta de TikTok, Valentina Ferrer relató con humor cómo J Balvin, acostumbrado a dominar grandes escenarios, estaba visiblemente nervioso ante la idea de hablar frente a niños pequeños.

“Ese hombre casi se muere de los nervios”, confesó la modelo argentina, mientras se preparaban para la actividad. El cantante colombiano tuvo que ingeniárselas para explicar esta temporada, usando como material de apoyo una cartulina y tarjetas didácticas que presentó junto a Valentina.

Durante la exposición, los padres apasionados se sentaron en sillas pequeñas frente a la clase, y el pequeño Rio, sentado en primera fila, observaba atento y comentaba tanto sobre el tema como sobre el divertido atuendo de su mamá, quien llevaba una camiseta con estampado de Godzilla.

Este gesto familiar evidencia el compromiso de J Balvin y Valentina con la educación y el crecimiento de su hijo.

Esta experiencia única refleja no solo la faceta artística de J Balvin, sino también su lado más cercano y tierno como padre.

