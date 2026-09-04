Por qué el Real Madrid juega hoy viernes y no el fin de semana

Los aficionados al fútbol podrían llevarse una sorpresa este viernes 4 de septiembre: el Real Madrid (2°) juega hoy. El equipo dirigido por José Mourinho disputará su cuarto partido de LaLiga ante el Real Betis (7°) y, como es poco habitual, lo hará antes del fin de semana.

La razón responde al calendario de la temporada. Desde que comenzó el campeonato español, será la primera jornada previa a un compromiso de UEFA Champions League.

El martes 8 de septiembre el club blanco recibe al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu, lo que además sería la prueba de fuego para la plantilla que lidera el técnico portugués, que recientemente aseguró que Kylian Mbappé debía ganar el Balón de Oro.

Al haber un partido de Champions en pocos días, la competición organiza el calendario para que los equipos que le representan en Europa adelanten su jornada de liga.

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Betis vs Real Madrid: hora del partido y canales de transmisión

El compromiso liguero se jugará en el estadio La Cartuja, donde el Real Madrid no gana desde 2021 (0-1 con gol de Dani Carvajal). Tras aquel duelo se enfrentaron en cuatro ocasiones: tres empates y un triunfo 2-1 del club sevillista.

El último duelo fue en abril pasado, cuando empataron 1-1 con goles de Vini Jr. y Héctor Bellerín.

Hora del partido: 3:00 pm (ET), 2:00 (CT), 12:00 pm (PT)

3:00 pm (ET), 2:00 (CT), 12:00 pm (PT) Estadio: La Cartuja

La Cartuja Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Alejandro José Hernández Hernández Canales de transmisión: ESPN Deportes / Streaming: ESPN+, ESPN App y Fubo

Alineaciones probables

Real Betis: Álvaro Valles, Ángel Ortiz, Diego Llorente, Diego Gómez, Junior Firpo, Nelson Deossa, Facundo Bernal, Rodrigo Riquelme, Pablo Fornals, Antony y Cucho Hernández.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

De ganar el partido, el Real Madrid sería líder en solitario con 12 puntos, a la espera de lo que haga el FC Barcelona, que el domingo (10:15 am ET) visita al Valencia en Mestalla.

Por su parte, el Atlético de Madrid jugará este sábado frente al Athletic Club de Bilbao, también a las 10:15 am ET.

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