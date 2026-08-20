Mourinho elogia a Vinícius y revela por qué no ficharía a Lamine Yamal

José Mourinho dejó clara su confianza en Vinícius Júnior y, al mismo tiempo, explicó por qué no tendría interés en incorporar a Lamine Yamal al Real Madrid, pese a considerar que el joven extremo del Barcelona tiene un enorme potencial.

En una entrevista con El Chiringuito, el técnico portugués aseguró que actualmente cuenta con una plantilla de primer nivel y que no abriría espacio para ningún futbolista, incluido el internacional español.

Mourinho no ficharía a Lamine Yamal para el Real Madrid

Al ser cuestionado sobre si le gustaría tener a Lamine Yamal en su plantilla, Mourinho fue contundente y puso por delante a los jugadores que actualmente dirige.

“No, no me gustaría tenerlo. Sin duda es un jugador joven que tiene un margen de progresión increíble. No es normal que con 19 años seas campeón europeo y campeón del mundo, pero tenemos una plantilla top. No abriría hueco por ninguno en este momento. Ahora son los míos y los míos son los mejores”.

? MOURINHO NO FICHARÍA a LAMINE YAMAL:



? "Es un gran jugador, pero tenemos una plantilla top".



Bru-tal respuesta con @jpedrerol en exclusiva mundial. pic.twitter.com/LhG06hVKkI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 19, 2026

La postura del entrenador portugués deja claro que, pese a reconocer las cualidades de Yamal, considera que el Real Madrid no necesita modificar su ataque para incorporar al futbolista del Barcelona.

El conjunto blanco, de acuerdo con la información proporcionada, incorporó durante el mercado de verano a Yan Diomandé para ocupar ese puesto.

¿Qué le dijo Mourinho a Vinícius para que se quedara?

Mourinho también habló sobre Vinícius Júnior y la decisión del brasileño de continuar en el Real Madrid pese al interés del Arsenal.

El entrenador explicó que intentó convencer al atacante de que permaneciera en el club y recordó la conversación que tuvo con él.

“Vinícius se ha enamorado del Real Madrid. Lo único que le dije fue: ‘Vini, ¿dónde quieres ir? Has estado solo en Brasil y solo conoces el Real Madrid… Solo conoces el Real Madrid cuando te vas. Cuando te vas… sabes lo que es el Real Madrid. No te vayas. No vale la pena’”, dijo el DT del club blanco en entrevista para El Chiringuito.

Para Mourinho, la evolución del grupo y el trabajo realizado durante los últimos meses también fueron determinantes para que el brasileño decidiera continuar.

“Creo que lo que él ha sentido en cuanto al crecimiento del grupo, en el modo como estábamos trabajando y creciendo, le ha dado un feeling muy importante. Este (Vinícius) es otra moto que da placer ver trabajar. Tenemos mucha calidad“, complementó.

Mourinho pide que los árbitros protejan a Vinícius

El entrenador portugués también salió en defensa de Vinícius por el trato que recibe de los árbitros y de las aficiones rivales.

“El otro día, cuando no le pitaron un penalti tan grande como el Bernabéu, ya estaba en el centro del campo ahí luchando por él, él sabe que voy a estar con él. Creo que la gente tiene que aprender a comportarse con él, hablo también de árbitros“, acotó.

Mourinho insistió en que el brasileño debe ser juzgado únicamente por lo que sucede dentro del terreno de juego.

“Vinícius es también un jugador como los otros, tú no puedes pitar un penalti si eres Pedrerol… y no pitar penalti porque es Vinícius. No puedes proteger a Mourinho y no proteger a Vinícius. La gente lo tiene que mirar más allá de si es muy simpático o menos simpático. Tienes que mirar dentro del campo a Vinícius como un jugador más. Es mejor que los otros”, profundizó.

Mourinho también cuestiona los abucheos contra Vinícius

El portugués reconoció que el brasileño puede mejorar la manera en que celebra algunos goles cuando juega como visitante, pero consideró que eso no justifica que sea recibido con abucheos desde el primer momento.

“No, no… no le respetan. A nivel de estadios… estoy de acuerdo contigo y también he tocado un poco sobre eso. Una cosa es celebrar un gol con los tuyos y otra cosa es celebrar delante de la afición contraria“, compartió.

Mourinho puso como ejemplo partidos en los que Vinícius se enfrenta por primera vez a determinadas aficiones y cuestionó que sea abucheado desde su primer contacto con el balón.

“Puedes encontrar un poquito de equilibrio… ¿Pero qué sentido tiene que un estadio pite a uno de los mejores jugadores del mundo cuando no tienes nada contra él? Vas a jugar un amistoso en A Coruña o ante el Schalke y no creo que Vinícius haya jugado ante el Schalke en el pasado o ante el Depor. ¿Por qué le pitas la primera vez que toca el balón? Hay que intentar encontrar un compromiso porque verle jugar es un privilegio“, agregó.

Mourinho también reconoce el trabajo del Barcelona

Aunque su discurso estuvo principalmente enfocado en defender a sus jugadores y respaldar el proyecto del Real Madrid, Mourinho también tuvo palabras positivas para el momento que atraviesa el Barcelona.

“Me gusta, Me gusta. Muy buen trabajo. Flick, Deco y obviamente los jugadores. Me gusta“, concluyó.

Así, el técnico portugués destacó el trabajo realizado por Hansi Flick, Deco y los futbolistas del conjunto azulgrana, mientras dejó claro que, desde su perspectiva, el Real Madrid tiene actualmente una plantilla que no necesita hacer espacio para Lamine Yamal.

Sigue leyendo:

– José Mourinho le lanza sus primeros dardos a Rodri

– Jude Bellingham revela que es un sueño ser dirigido por Mourinho

– Jose Mourinho siente que llega al Real Madrid por primera vez