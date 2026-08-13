Jude Bellingham revela que es un sueño ser dirigido por Mourinho

Jude Bellingham ya está de vuelta con el Real Madrid y lo hace con ilusión renovada de cara a una temporada en la que el equipo blanco estrenará proyecto bajo la dirección de José Mourinho.

El centrocampista inglés, que fue el último jugador del plantel en incorporarse después de disputar el Mundial 2026, habló sobre sus expectativas para la nueva campaña en una entrevista con los medios oficiales del club.

Bellingham reconoció especialmente la ilusión que le genera trabajar por primera vez con Mourinho, con quien ya mantiene una relación previa.

“Siento que tengo una relación con él ya y es un sueño para mí trabajar con un entrenador como Mourinho. Sólo tuve una ocasión para verle, pero estoy muy emocionado por ver cómo es”, aseguró el futbolista inglés.

Jude Bellingham sur l’arrivée de Mourinho :



« J’ai l’impression d’avoir déjà une relation avec lui, et c’est un rêve pour moi de travailler avec un entraîneur comme Mourinho. Je n’ai eu qu’une seule occasion de le voir, mais je suis très enthousiaste à l’idée de découvrir? pic.twitter.com/UKPJXZoP4k — José Mourinho Show (@Jmshow10) August 13, 2026

Bellingham regresa al trabajo con el Real Madrid

El mediocampista se incorporó el miércoles a la pretemporada del Real Madrid, después de su participación con Inglaterra en el Mundial.

Bellingham destacó la experiencia que vivió con su selección, aunque ahora tiene la mirada puesta nuevamente en el conjunto blanco y en los objetivos de la próxima campaña.

“El Mundial fue una experiencia muy buena para mí y para mis compañeros de Inglaterra, pero estoy listo para volver y competir con mis compañeros del Real Madrid. Ojalá podamos ganar”, aseguró.

Su regreso coincidió con una sesión preparatoria junto a los jugadores que no fueron convocados para el partido frente al Deportivo en el Trofeo Teresa Herrera.

El Real Madrid se llevó el encuentro disputado en Riazor por 1-0, mientras Bellingham continuaba con su puesta a punto física.

“Este sufrimiento me gusta mucho”, dice Bellingham

El regreso después de varias semanas de competición internacional ha obligado al inglés a recuperar progresivamente el ritmo.

Bellingham explicó que las sesiones de entrenamiento han sido exigentes, especialmente por las condiciones de calor, pero aseguró que disfruta de ese esfuerzo.

“Estoy corriendo mucho, con el calor, y estoy haciendo mucho fútbol con mis compañeros. Es difícil, pero es bueno para disfrutar. Este sufrimiento me gusta mucho“, dijo sobre su vuelta al trabajo.

El centrocampista afrontará así una nueva temporada con un papel importante dentro del proyecto del Real Madrid, después de haber adquirido mayor experiencia desde su llegada al club.

Bellingham espera con ilusión trabajar con Mourinho

Uno de los principales atractivos para Bellingham será compartir vestuario con un entrenador de la dimensión de José Mourinho.

El futbolista inglés reconoció que ya existe un vínculo previo con el técnico portugués y que únicamente ha tenido una oportunidad de coincidir con él, por lo que espera con entusiasmo comenzar a trabajar bajo sus órdenes.

“Siento que tengo una relación con él ya y es un sueño para mí trabajar con un entrenador como Mourinho. Sólo tuve una ocasión para verle, pero estoy muy emocionado por ver cómo es”, narró.

La llegada de Mourinho forma parte de la renovación del proyecto del conjunto madridista, que también incorporó nuevos futbolistas para afrontar la temporada.

Bellingham ve con optimismo el nuevo proyecto del Real Madrid

A sus años en el fútbol de máximo nivel, Jude Bellingham considera que llega a esta temporada con una perspectiva diferente.

El inglés aseguró que se siente más maduro y con mayor experiencia para afrontar los retos que tendrá por delante con el Real Madrid.

“Ahora soy un poco más hombre y tengo más experiencia. Tengo buenas sensaciones para esta temporada con los nuevos fichajes y el entrenador“, finalizó.

Con su regreso a los entrenamientos, Bellingham se prepara para una campaña en la que el Real Madrid buscará volver a competir por los principales títulos y en la que el centrocampista inglés tendrá nuevamente un papel protagonista.

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