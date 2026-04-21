Jude Bellingham sorprende fuera del fútbol: compra acciones de un equipo de cricket
El mediocampista del Real Madrid amplía su imperio con una apuesta en la liga "The Hundred"
El británico Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid, ha sorprendido al incursionar en el mundo del cricket tras adquirir el 1 % del Birmingham Phoenix, equipo que forma parte de la liga “The Hundred”. La operación se cerró por unas 800,000 libras, equivalentes a $1 millón de dólares, según medios británicos.
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Una inversión con identidad local
El paso de Bellingham hacia el Birmingham Phoenix tiene un fuerte componente emocional. Nacido en Stourbridge, a pocos kilómetros de Birmingham, el centrocampista dio sus primeros pasos como futbolista en el Birmingham City, club con el que mantiene un estrecho vínculo.
Su relación con el cricket también viene desde la infancia, cuando jugó en el Hagley Cricket Club, en Worcestershire, lo que refuerza el sentido personal detrás de esta inversión deportiva.
El crecimiento de “The Hundred” y el interés internacional
El Birmingham Phoenix forma parte de “The Hundred”, una liga innovadora que ha revolucionado el formato tradicional del cricket en Inglaterra y que busca captar nuevas audiencias.
El equipo ya había sido protagonista de movimientos financieros relevantes, luego de que el 49 % de sus acciones fuera adquirido por el grupo estadounidense Knighthead Capital Management, propietario también del Birmingham City.
Dentro de este grupo inversor destaca la presencia de Tom Brady, histórico ex quarterback de la NFL, lo que ha impulsado la visibilidad global del proyecto.
Bellingham, más allá del fútbol
Con esta operación, Jude Bellingham refuerza su perfil como una de las figuras más influyentes del deporte actual, expandiendo su presencia más allá del Real Madrid y el fútbol europeo.
La inversión en el Birmingham Phoenix no solo confirma su interés por el cricket, sino que también evidencia una estrategia de crecimiento financiero que lo posiciona como un atleta con visión empresarial en el escenario global.
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