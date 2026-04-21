Jude Bellingham sorprende fuera del fútbol: compra acciones de un equipo de cricket

El británico Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid, ha sorprendido al incursionar en el mundo del cricket tras adquirir el 1 % del Birmingham Phoenix, equipo que forma parte de la liga “The Hundred”. La operación se cerró por unas 800,000 libras, equivalentes a $1 millón de dólares, según medios británicos.

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Una inversión con identidad local

El paso de Bellingham hacia el Birmingham Phoenix tiene un fuerte componente emocional. Nacido en Stourbridge, a pocos kilómetros de Birmingham, el centrocampista dio sus primeros pasos como futbolista en el Birmingham City, club con el que mantiene un estrecho vínculo.

Su relación con el cricket también viene desde la infancia, cuando jugó en el Hagley Cricket Club, en Worcestershire, lo que refuerza el sentido personal detrás de esta inversión deportiva.

Jude Bellingham 🤝 Birmingham Phoenix



He purchases a 1% stake in The Hundred franchise and is a fan of the sport, having played junior cricket for Hagley Cricket Club in Worcestershire. pic.twitter.com/A2MxAcrWOq — Test Match Special (@bbctms) April 21, 2026

El crecimiento de “The Hundred” y el interés internacional

El Birmingham Phoenix forma parte de “The Hundred”, una liga innovadora que ha revolucionado el formato tradicional del cricket en Inglaterra y que busca captar nuevas audiencias.

El equipo ya había sido protagonista de movimientos financieros relevantes, luego de que el 49 % de sus acciones fuera adquirido por el grupo estadounidense Knighthead Capital Management, propietario también del Birmingham City.

Dentro de este grupo inversor destaca la presencia de Tom Brady, histórico ex quarterback de la NFL, lo que ha impulsado la visibilidad global del proyecto.

NFL legend Tom Brady could soon turn up at Edgbaston after Knighthead Capital Management, the investment firm he is partnered with, bought a 49% stake in Hundred franchise Birmingham Phoenix for £41m



Full story: https://t.co/FcGzRzvb0b pic.twitter.com/uGqXUGd9R8 — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 31, 2025

Bellingham, más allá del fútbol

Con esta operación, Jude Bellingham refuerza su perfil como una de las figuras más influyentes del deporte actual, expandiendo su presencia más allá del Real Madrid y el fútbol europeo.

La inversión en el Birmingham Phoenix no solo confirma su interés por el cricket, sino que también evidencia una estrategia de crecimiento financiero que lo posiciona como un atleta con visión empresarial en el escenario global.

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