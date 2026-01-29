Guardiola elogió a José Mourinho tras la victoria del Benfica contra el Real Madrid

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, confirmó que su equipo vio el final del Benfica-Real Madrid en el vestuario y que fue una buena idea de José Mourinho mandar a rematar al portero en la última jugada del partido.

Los lisboetas lograron el pase a la repesca gracias a derrotar por 4-2 al Real Madrid con un tanto del portero Anatoliy Trubin en el tiempo de descuento. Con ese gol superaron en la diferencia de goles al Olympique de Marsella y dejaron fuera a los franceses.

A su vez, la derrota blanca posibilitó el acceso del Manchester City, que cumplió los deberes y ganó por 2-0 al Galatasaray, a los octavos de final.

“Estábamos viendo el final del partido en el vestuario. No sabíamos que el Benfica necesitaba un cuarto gol para clasificarse, así que cuando vimos al portero subir dijimos ‘¿por qué? Quédate en la portería, que si el Madrid marca nos quedamos fuera’, pero resultó ser una buena estrategia de José“, dijo Guardiola tras el triunfo ante los turcos.

Los ‘Sky Blue’ podrían enfrentarse al Real Madrid de nuevo, esta vez en octavos si los de Álvaro Arbeloa superan la repesca y si así lo decide el sorteo de este viernes.

