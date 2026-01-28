Exdelantero del Arsenal espera que Arbeloa fracase en el Real Madrid

El Real Madrid no está teniendo su mejor temporada. El conjunto merengue ha complicado sus opciones de conquistar títulos en una campaña en la que cortaron el proceso de Xabi Alonso. Andrey Arshavin espera que el conjunto merengue siga de capa caída.

En el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid, el conjunto merengue fue derrotado 3-2 por el Albacete. Fue un duro comienzo para el exjugador español en el marco de los octavos de final de la Copa del Rey. Andrey Arshavin quiere que el camino siga siendo complejo para la entidad madrileña por su afinidad con el FC Barcelona.

“Como aficionado del Barcelona, ​​espero que Arbeloa fracase. Para él, la clave es conectar con los jugadores, no idear estrategias. Xabi Alonso no lo logró”, dijo Arshavin en Match TV,

LaLiga está cerca

La Copa del Rey ya es tema de olvido del Real Madrid. El conjunto merengue aún está con vida en la UEFA Champions League y también lucha palmo a palmo con el FC Barcelona en LaLiga.

Por el torneo español, el conjunto merengue tiene 51 puntos acumulados producto de 16 victorias, 3 empates y 2 derrotas. El líder del torneo es el FC Barcelona. Sin embargo, los catalanes solo están a un punto del conjunto de Álvaro Arbeloa.

“Me sorprende que el Barcelona solo les lleve un punto de diferencia en la tabla. El Real Madrid lo estaba haciendo tan mal que su clasificación me parecía diferente. Pero creo que Arbeloa sigue en una situación complicada”, agregó el exjugador del Arsenal.

