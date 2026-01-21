Murió Lucien Müller, leyenda del Real Madrid, Barcelona y del fútbol europeo

El fútbol internacional está de luto. Lucien Müller, exfutbolista francés del Real Madrid y el Barcelona, y exentrenador de clubes emblemáticos como Castellón, Burgos, Zaragoza y Mallorca, falleció este martes a los 91 años. Una figura clave del fútbol europeo de las décadas de los 60, 70 y 80, cuyo legado permanece vivo en varios de los grandes escenarios del deporte rey.

Los inicios de Lucien Müller y su consagración en Francia

Nacido en Bischwiller el 3 de septiembre de 1934, Lucien Müller brilló como centrocampista francés en los años 60. Su salto definitivo a la élite llegó con el Stade de Reims, uno de los clubes más poderosos de Europa en aquella época. Allí conquistó la liga francesa en 1960 y 1962, consolidándose como una de las grandes referencias del fútbol galo.

El presidente del club francés, Jean-Pierre Caillot, expresó el sentir de la institución con un emotivo mensaje:

“Seguro que nos acordaremos de la inmensa figura del fútbol y de la historia del Stade de Reims que él representaba, pero además se quedará en la memoria como un hombre amable y respetado por todos. Tanto por su humanidad como por su talento, encarnaba los valores de nuestro club”.

🖤 Le Stade de Reims a appris avec tristesse la disparition de Lucien Muller, véritable Légende du Club, comptant 201 matchs et 31 buts en Rouge & Blanc.



Joueur marquant des années fastes du Club, celui que l'on surnommait "Le Petit Kopa" avait notamment été sacré Champion de… pic.twitter.com/WfZI6HtrHR — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 20, 2026

Etapa dorada en el Real Madrid y el FC Barcelona

Antes de colgar las botas, Lucien Müller desarrolló una destacada carrera como futbolista en España. Defendió durante tres temporadas la camiseta del Real Madrid, donde ganó LaLiga en 1963, 1964 y 1965, siendo parte de una generación histórica del club blanco.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Lucien Muller. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 20, 2026

Posteriormente fichó por el FC Barcelona, donde amplió su palmarés con la Copa de Ferias de 1966 y la Copa de 1968, convirtiéndose en uno de los pocos jugadores capaces de triunfar en ambos gigantes del fútbol español.

FC Barcelona expresses its deepest condolences on the passing of Lucien Muller, who was a player for the Club for three years and served as coach during the 1978/79 season. May he rest in peace.



ℹ️ https://t.co/moAnapttaM pic.twitter.com/05RZN3rWB9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2026

De jugador a entrenador: una vida ligada a los banquillos

Tras regresar al Stade de Reims para una segunda etapa, Müller decidió retirarse como jugador e iniciar su carrera como entrenador de fútbol. Su debut en los banquillos se produjo en el Castellón, club al que dirigió durante cuatro temporadas.

Más tarde, su trayectoria le llevó por equipos como Burgos, Zaragoza, Barcelona y Mallorca, dejando una profunda huella especialmente en el conjunto balear.

Lucien Müller y su legado histórico en el Mallorca

El Mallorca fue uno de los clubes que más sintió su pérdida y expresó su “más sentido pésame por el fallecimiento de Lucien Müller”.

“El mallorquinismo despide hoy a una de las figuras más importantes de su historia. Dejó una huella imborrable en el club”, añadió la entidad.

Bajo la dirección de Lucien Müller, el Mallorca logró uno de los hitos más importantes de su historia: el ascenso a Primera División en la temporada 1982/1983, un logro que lo convirtió en referente eterno del club.

Su paso por el extranjero y retiro definitivo

Fuera de España, Lucien Müller solo dirigió al AS Monaco, donde vivió otra etapa exitosa. En sus tres temporadas al frente del conjunto monegasco conquistó la Copa de Francia en 1985, reafirmando su prestigio como técnico.

Finalmente, regresó a España para retirarse de manera definitiva en el Castellón en 1992, cerrando una carrera ejemplar como jugador y entrenador.

