Aitana Bonmatí, la mejor futbolista del mundo, opinó acerca de la Liga MX

La futbolista del FC Barcelona, Aitana Bonmatí, tres veces ganadora del Balón de Oro, aseguró que el fútbol femenino en México vive un crecimiento sostenido gracias a “una apuesta firme” por el desarrollo de la disciplina. La internacional española realizó estas declaraciones tras ser distinguida por la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) como la mejor deportista femenina de 2025.

Durante un encuentro telemático con medios de comunicación, Bonmatí también abordó su futuro profesional, su proceso de recuperación, el estado del fútbol femenino español y su papel como referente mundial.

Aitana Bonmatí y el fútbol femenino en México

La mediocampista blaugrana destacó el avance del fútbol femenil mexicano, subrayando el compromiso institucional que ha impulsado su evolución en los últimos años.

“El fútbol femenino crece cada día más en México“, afirmó la jugadora, al reconocer el impacto de una estructura que apuesta de forma decidida por el desarrollo de las futbolistas.

Al ser cuestionada sobre una posible llegada a la Liga MX Femenil, Bonmatí fue clara, aunque dejó la puerta abierta a largo plazo.

“Tengo contrato con el Barça, llevo 14 años aquí y no me planteo salir. El futuro es incierto, nadie sabe qué va a pasar mañana. Nunca digas nunca. Lo que puedo decir es que tengo contrato”, declaró.

🗣️ Aitana Bonmatí sobre la posibilidad de jugar en México:



"Tengo contrato con el Barça, llevo 14 años aquí y no me planteo salir. El futuro es incierto, nadie sabe qué va a pasar mañana. Nunca digas nunca. Lo que puedo decir es que tengo contrato".



– MD pic.twitter.com/W0JLe2jlCv — Barça Fem (@futfembarca) January 19, 2026

Elogios para Linda Caicedo, pero sin presión

Bonmatí también se refirió a la futbolista colombiana del Real Madrid, Linda Caicedo, a quien calificó como una jugadora de enorme talento, aunque pidió cautela con las expectativas.

“Es una jugadora excepcional que tiene unas muy buenas capacidades”, comentó, antes de subrayar que “no hay que poner presión” sobre una futbolista que todavía es “joven”.

La lesión que cambió su perspectiva

La considerada mejor jugadora del mundo atraviesa el proceso de recuperación de una fractura de peroné, sufrida a finales de noviembre, la lesión más grave de su carrera profesional.

“Cuando sufres una lesión grave parece que tienes que estar hundido, pero para mí fue al revés, señal de muchos años de carga física y mental. Soy la jugadora con más partidos en los últimos años. Me he tomado la lesión como un alto en el camino para tomar energía y fuerzas para volver mejor”, explicó.

Bonmatí reveló que su recuperación avanza conforme a lo esperado.

“Mi recuperación va según los plazos”, aseguró, y añadió que espera volver “en dos meses y medio más o menos”, aunque aclaró que no existe “una fecha exacta” para su regreso.

Aitana Bonmati, en MD:



"Cuando me lesioné fue casi un respiro. Es difícil decirlo, pero es la señal de que llevaba muchos años con una carga física y mental muy alta"



"Me lo tomo como un ‘stop’ para coger energía y volver mejor" pic.twitter.com/bnQeJ6WDkQ — ♦️² JÚLIA❤️⚽️ (@julia23cule) January 19, 2026

Objetivos claros rumbo a 2026

La centrocampista catalana señaló que su prioridad absoluta está puesta en volver en plenitud para el próximo año.

“Mi objetivo en 2026 es recuperarme bien y volver mejor que antes. Se trata de ver cómo evoluciona la lesión, estoy bien. Me tomo este tiempo para estar relajada y recuperar energía, disfrutar de mi vida fuera del campo. La carrera de un deportista es intensa, no tienes tiempo para parar el cuerpo ni la mente. Es duro”, afirmó.

Balance de 2025: finales perdidas, camino valorado

Al hacer un balance del 2025, Bonmatí reconoció la frustración por haber perdido las finales de la Eurocopa y la Liga de Campeones, aunque pidió perspectiva.

Pese a caer “por pequeños detalles contra buenos equipos”, destacó que es fundamental “poner en valor el camino”, ya que “lo más difícil es llegar cada año a todas la finales”.

Crítica al desarrollo del fútbol femenino en España

Bonmatí fue contundente al analizar el estado del fútbol femenino español, señalando que el crecimiento ha sido desigual.

“El fútbol femenino español ha dado pasos agigantados en los últimos años, pero solo por parte de dos equipos, el Barça y la selección”, afirmó, antes de exigir mayor compromiso institucional.

“Se necesitan instituciones que apuesten de verdad, con hechos, empezando por el Gobierno y siguiendo por la Liga y compañía”, añadió.

Falta de infraestructura y fuga de talento

La jugadora del Barça lamentó la falta de avances estructurales que frenen la salida de talento al extranjero.

“No existe la infraestructura adecuada para que el fútbol femenino español siga creciendo. Se ve cada fin de semana. Necesitamos más recursos, una liga profesional competitiva que enganche a la gente. Hace años que lo pedimos y no llega. Estoy un poco cansada de alzar la voz y de que no sirva de nada. Necesitamos cambios ya. Algo no se está haciendo bien cuando tantas jugadoras españolas se van a buscar retos fuera. Se va mucho talento, no se aprovecha”, sentenció.

Un referente para las nuevas generaciones

Finalmente, Aitana Bonmatí reflexionó sobre su impacto social y su rol como referente para niñas y jóvenes futbolistas, asegurando que no lo vive como una carga.

“Para mí no supone una presión, sino una responsabilidad”, explicó, recordando que “en el pasado era imposible” que una futbolista tuviera tal nivel de influencia.

“Soy una afortunada por haber vivido el crecimiento del fútbol femenino. Siento que con mi voz puedo llegar a mucha gente. Intento ayudar siempre a los colectivos que lo necesitan”, concluyó, subrayando que era fundamental que “los niños y las niñas tuvieran referentes femeninos”.

Sigue leyendo:

– El futbol mexicano tiene una de las mejores ligas del mundo, según Eugénie Le Sommer

– Golazo de escorpión de la mexicana Lizbeth Ovalle ganó el premio Marta de la FIFA a Gol del Año

– Tigres se corona tras doblegar al América en la final de la Liga MX femenil

– ¿El gol del año? En la Liga MX Femenil se marcó uno de los goles más impresionantes de la temporada