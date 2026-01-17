El futbol mexicano tiene una de las mejores ligas del mundo, según Eugénie Le Sommer

La Liga MX Femenil es uno de los torneos más destacados de todo el balompié americano. México ha trabajado enormemente en el desarrollo del fútbol femenil. Los clubes del torneo han realizado grandes contrataciones y han elevado el nivel del torneo. Según Eugénie Le Sommer, la Liga MX es uno de los mejores campeonatos a nivel mundial.

Eugénie Le Sommer es una voz capacitada para hablar de ello. La delantera de los Deportivo Toluca Femenil destacó principalmente en el Olympique Lyonnais. Le Sommer conquistó hasta 8 Ligas de Campeones de la UEFA y múltiples trofeos nacionales.

En junio de 2025 Eugénie Le Sommer llegó a la Liga MX para vivir una nueva experiencia en su carrera. La veterana futbolista francesa se topó con un torneo de mucho nivel, uno de los mejores del mundo.

“Para mí es de las 5 o 6 mejores ligas del mundo. La liga es realmente competitiva, pero no solamente por las jugadoras. Hay dos campeonatos en una temporada, más juegos, muy dinámico y mucha gente en los estadios”, dijo Le Sommer en una entrevista con The Guardian.

Eugénie Le Sommer es una estrella del fútbol femenino. La veterana delantera de 36 años es la goleadora histórica de la selección de Francia. Le Sommer ha marcado 94 goles con la selección de su país. Amandine Henry, mediocampista del Toluca, fue una de las piezas claves en la llegada de Le Sommer al torneo mexicano.

“Cuando no tenía contrato, ella (Henry) me dijo que viniera. Me habló del proyecto, yo hablé con mi agente y pusimos todo en consideración, yo pensé ‘¿por qué no?’ No es el club más importante, pero conocía a Amandine y eso haría más fácil ir”, dijo Eugénie al recordar cómo llegó al club.

El Deportivo Toluca Femenil inició con el pie derecho su paso por el Clausura 2026. El conjunto azteca venció 5-3 al Tijuana en la primera jornada y luego consiguió otro triunfo ante el Atlas por 2-0. El próximo duelo será este sábado 17 de enero contra el Club Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

“Europa debe preocuparse con lo que está pasando aquí porque están atrayendo jugadoras top”, concluyó.

