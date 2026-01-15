Julián Quiñones podría dejar Arabia Saudita an meses del Mundial de 2026

Julián Quiñones vive un momento dulce con el Al Qadisiyah de Arabia Saudita. Desde que el exjugador del Club América firmó con el conjunto árabe, Quiñones no ha parado de anotar. Sin embargo, los días del mexicano en la Saudí Pro League podrían estar contados.

Según reveló Ekrem Konur, periodista especializado en fichajes, Julián Quiñones estaría en la órbita del Flamengo de Brasil, uno de los equipos más importantes de Sudamérica. La información señala que desde el propio entorno del futbolista habrían promovido este acercamiento.

“Agentes han ofrecido al delantero colombiano Julián Quiñones, de 28 años, al Flamengo y a varios clubes brasileños“, señala el reporte de Ekrem Konur compartido en su cuenta personal.

Este podría ser un cambio “peligroso” para la carrera de Quiñones. Julián está teniendo mucha regularidad y buenas actuaciones con el Al Qadsiah. Una salida al Flamengo representaría un nuevo inicio en su carrera. Un nuevo proceso en el que tiene que ganarse un puesto. A pocos meses del Mundial de 2026 este reto luce de alto riesgo.

Julián Quiñones y un inicio demoledor

El delantero de 28 años ha peleado constantemente los títulos de goleo de la Saudí Pro League. En esta nueva temporada Julián Quiñones parece ir por el mismo camino. El atacante nacido en Colombia ya acumula 15 partidos en la temporada. En 1,264 minutos dentro del campo, Quiñones ha marcado 16 goles y ha repartido 1 asistencia.

Julián Quiñones tiene un alto valor de mercado. El exjugador del Club América tiene un contrato vigente con el Al Qadsiah que finaliza en junio de 2028. Según informaciones de Transfermarkt, Quiñones está valorado en $14 millones de dólares.

