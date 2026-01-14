Le ofrecen a Lionel Messi un contrato de por vida en Arabia Saudita

Lionel Messi es la principal figura de la Major League Soccer. El Inter miami disfruta de sus servicios en cada fecha. Sin embargo, el peligro no pasa cuando se trata de Messi. Varios clubes intentan hacerse con los servicios del exjugador del FC Barcelona. Anmar Al Haili, propietario del Al Ittihad, reconoció su deseo de tener a Messi en el equipo.

El fútbol de Arabia Saudita ha aumentado su nivel por la gran cantidad de contrataciones que han efectuado. Cristiano Ronaldo considera que es un torneo comparable con algunas ligas de Europa. El Al Ittihad es uno de los grandes. Anmar Al Haili reconoció le daría un contrato en blanco a Lionel Messi para que ponga todas sus condiciones en su llegada al club.

“Si Leo acepta firmar con el Al Ittihad, le ofrecería un contrato donde podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida“, dijo el propietario del Al Ittihad en unas declaraciones recopiladas por PurelyFootball.

🗣️ Anmar Al Haili: "If Messi wants to sign with Al-Ettihad, I’ll give him a blank check where he can write any amount he wants, along with a contract for any duration he chooses—even if it’s for life. To have Messi here in Saudi Arabia wearing Al-Ettihad’s jersey, money would… pic.twitter.com/vXFyGOQzY3 — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) January 13, 2026

Anmar Al Haili explicó que la llegada de Messi no está sustentada en intereses comerciales. El propietario del Al Ittihad solo quiere tener el “trofeo personal” de tener a uno de los mejores futbolistas de la historia en su club.

“Tener a Messi aquí en Arabia Saudí vistiendo nuestra camiseta, a nivel económico no significa nada para mí. Celebraríamos la liga incluso antes de que empezara porque tendría al mejor jugador de la historia del fútbol“, agregó.

Segundo intento de Arabia Saudita por Messi

No es la primera vez que desde el Al Ittihad intentan contratar al exjugador del FC Barcelona. Cuando a Messi se le venció su contrato con el PSG, el club árabe le habría puesto una exorbitante cantidad de dinero sobre la mesa. Pero el argentino rechazó la propuerta y emprendió rumbo al Inter Miami.

“Sí, lo contacté antes, cuando terminó su contrato con el PSG. Le ofrecí €1,400 millones de euros ($1,630 millones de dólares). Rechazó una oferta tan grande por el bien de su familia a pesar de haberlos convencido. Sin embargo, no dudó en rechazarla porque la familia es más importante que el dinero. Lo respeto, y el Al Ittihad siempre le abrirá las puertas, puede venir cuando quiera”.

