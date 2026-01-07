Lionel Messi reveló detalles sobre su vínculo con Bad Bunny

Lionel Messi mostró recientemente su lado más humano en una entrevista. El capitán de la Albiceleste reconoció que es una persona rara y también respondió a algunas interrogantes sobre su vínculo con uno de los cantantes latinos más importantes del momento: Bad Bunny.

En su conversación con Luzu TV, Lionel Messi calificó a Bad Bunny como un “fenómeno”. El futbolista argentino reconoció que tiene muchos contactos de famosos en su teléfonos y el de Benito es uno de ellos.

Bad Bunny ha mencionado a Messi en alguna de sus canciones. A los entrevistadores le surgió la interrogante de saber si Messi es consultado antes de que salgan las canciones en las que es mencionado. El argentino reveló que esto no ocurre, al mismo tiempo que enumeró sus encuentros con el puertorriqueño.

“No (es avisado de su mención en las canciones), bueno, de hecho, con Bad Bunny estuve grabando. Hemos hecho juntos un comercial para Adidas, estuvimos ahí juntos y lo conocí. Ahora hace poco nos volvimos a juntar y nos hemos mandado un par de mensajes”, dijo el argentino.

Reacciones a las menciones de Bad Bunny

Lionel Messi es un personaje recurrente en los temas de Bad Bunny. El capitán de la Albiceleste ha sido mencionado por Benito en canciones como Puesto Pa’ Guerrer, Tú No Vive’ Así, Báilame (Remix), Mónaco y muchos otros temas más. El futbolista del Inter Miami reconoció que es de su agrado ser nombrado en esos temas.

“No me acuerdo, no me acuerdo cuándo fue el momento, pero bueno, nosotros consumimos también toda esa música, nos gusta. Y nada, está bueno también que qué sé yo, aparecer en los temas esos y que te nombren, Antonela, qué sé yo. Pero, pero no me acuerdo, no me acuerdo cómo fue. Capaz que me lo dijo alguno, no sé. Mi sobrino, bueno, Tommy escucha mucho”, agregó.

