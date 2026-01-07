Messi revela y explica su parte “más rara que la mier…”

Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. El futbolista argentino ha tenido que cargar con el peso de complejos objetivos a lo largo de su carrera. Su calidad dentro del campo lo hacen ver como alguien fuera de serie, pero fuera de las canchas Messi se considera una persona rara. El futbolista del Inter Miami reveló detalles de su vida personal.

En una entrevista para el canal Luzu TV, Lionel Messi dejó una curiosa frase sobre su autoevaluación: “Tengo mi parte de que soy más raro que la mier… también”, dijo el futbolista en la entrevista al intentar indagar sobre sus gustos cotidianos.

Lionel Messi explicó que tiene esa descripción de sí mismo porque entre los placeres de su vida está la soledad. Messi reconoce que disfruta mucho de un tiempo libre sin nadie al rededor, incluyendo sus tres hijos.

“Me gusta mucho estar solo, disfruto de estar solo. Por ahí el quilombo de la casa con los tres chicos corriendo para todos lados me termina saturando y me gusta un momento de soledad”, detalló.

Messi y Antonela Roccuzzo

Lionel Messi tiene una larga historia de amor con Antonela Roccuzzo. Desde que “La Pulga” estaba en Argentina, a comienzos de su carrera, Antonela era una persona importante en su vida. En junio de 2017 Messi y Antonela se casaron. El futbolista del Inter Miami reconoció que es poco demostrativo o afectivo, pero recalcó que si puede ser un esposo detallista.

“La verdad es que soy poco demostrativo, pero tengo mi lado romántico (…) Soy muy detallista. Me voy en la mañana y con Anto no nos volvemos a ver hasta la tarde o cuando salen los nenes del colegio, y me gusta dejarle algún regalito”, reconoció.

El capitán de la selección Albiceleste reveló que sus problemas para demostrar su cariño le ha llevado a tener algunos problemas con Antonela Roccuzzo. Messi describió una escena en el que ambos son muy distintos en este aspecto. Esto deja entrever el lado más humano de uno de los mejores futbolistas de la historia. Messi ha tenido algunos problemas dentro de su hogar, como cualquier otra persona.

“Me cuesta mucho demostrar y expresarlo. Ella es mucho más romántica que yo y siempre tenemos discusiones porque ella me dice que dejó de ser tan demostrativa porque a mí no me gusta. Yo soy mucho más frío”, concluyó.

