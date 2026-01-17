Reguilón dice que jugar en el Inter Miami con Messi “es un sueño”

Sergio Reguilón vive días especiales desde su llegada a la MLS. El lateral izquierdo español, nuevo refuerzo del Inter Miami, aseguró este sábado que compartir vestuario y entrenamientos con Lionel Messi representa uno de los momentos más significativos de su carrera profesional, al tiempo que destacó la cálida recepción que ha tenido en el club que dirige Javier Mascherano.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

En su primera presentación ante los medios, previa al entrenamiento inaugural con el equipo, Reguilón no ocultó su entusiasmo por el reto que afronta en Estados Unidos. “Es un sueño estar aquí, poder compartir momentos de campo con Leo, como calienta, es una pasada para cualquier futbolista”, afirmó el defensor madrileño, visiblemente ilusionado por la experiencia que comienza en el sur de Florida.

El exjugador del Real Madrid reconoció que la presencia de figuras históricas del FC Barcelona como Messi, Luis Suárez y el propio Mascherano añade un componente especial a su llegada, aunque subrayó que las rivalidades del pasado no han pesado en absoluto dentro del vestuario. “Mucho mejor de lo que me esperaba, todo lo que pasa en el campo se queda en el campo. La acogida ha sido espectacular, ni en los mejores sueños”, señaló.

Reguilón destacó el ambiente del grupo y la sensación de estar en un proyecto que combina ambición deportiva con nombres de peso internacional. Para el lateral, el desafío no se limita a adaptarse a una nueva liga, sino también a responder a las expectativas que genera su fichaje en un equipo acostumbrado a competir bajo los focos.

“Es momento de rendir en el campo. Jordi Alba es el mejor lateral izquierdo de la historia de España. Siempre he dicho que a mí me gustan los retos”



Sergio Reguilón, jugador de Inter Miami CF



🎥 @JaxLatinMedia pic.twitter.com/8rYURNPjUi — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 17, 2026

El desafío de ocupar un lugar clave en el equipo

La llegada de Reguilón a Miami se produce en un contexto particular. El español asume el reto de cubrir el carril izquierdo tras la salida de Jordi Alba, uno de los futbolistas más emblemáticos del proyecto y socio habitual de Messi dentro del campo, quien se retiró del fútbol profesional en diciembre junto a Sergio Busquets tras conquistar su primera MLS.

Consciente del peso simbólico y futbolístico de esa posición, Reguilón fue claro al referirse a su antecesor. “Jordi es irreemplazable, es el mejor lateral izquierdo de la historia de España”, advirtió, dejando en claro el respeto que siente por la trayectoria del exjugador del Barcelona.

Más allá de las comparaciones inevitables, el defensor aseguró que llega con la intención de aportar su estilo y experiencia al equipo, sin pretender ocupar un lugar que considera único. Su incorporación se da en un momento en el que Inter Miami busca mantener su protagonismo en la liga y consolidar una identidad competitiva bajo el mando de Mascherano, quien inicia una nueva etapa como entrenador.

Reguilón también valoró la posibilidad de crecer futbolísticamente en un entorno distinto al europeo, en una liga que continúa expandiendo su visibilidad y atrayendo talento internacional. Para el español, la MLS representa una oportunidad de sumar minutos, asumir responsabilidades y disfrutar del fútbol en un contexto exigente, pero diferente.

Con su primer entrenamiento ya en marcha y la temporada por delante, Sergio Reguilón inicia una etapa marcada por la ilusión, la adaptación y el privilegio de compartir cancha con uno de los mejores futbolistas de la historia.



Sigue leyendo:

· Sebastián Jurado estaría en el radar del fútbol inglés

· El “Messi Mexicano” es vinculado al fútbol de Argentina

· Antonela Roccuzzo protagoniza romántica sesión de fotos en bikini junto a Lionel Messi