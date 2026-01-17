Antonela Roccuzzo protagoniza romántica sesión de fotos en bikini junto a Lionel Messi

Vaya revuelo causó la socialité e influencer Antonela Roccuzzo al reaparecer en redes sociales con una publicación en la que dio una mirada inédita al divertido día de piscina del que disfrutó en compañía de sus hijos y pareja, el futbolista Lionel Messi.

La famosa recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir un carrusel de imágenes en las que quedaron inmortalizados algunos de los mejores momentos de su día en familia durante su estancia en su natal Rosario, Argentina.

Sin embargo, hubo una postal que se robó la atención de su comunidad digital, compuesta por casi 40 millones de seguidores. Se trató de aquella donde aparece abrazada y besando la mejilla de su esposo, el astro del balompié, Lionel Messi, mientras el la rodea por la cintura muy sonriente.

Por su parte, Antonela Roccuzzo lució un bikini en color rosa neón que evidenció su torneada figura y vientre plano, mientras que Lionel Messi usó un traje de baño negro, dando cátedra de un abdomen ‘de acero’ a sus 38 años.

No pasó mucho tiempo antes de que esta publicación acumulara más de 3 millones de ‘me gusta’ y miles de comentarios en los que los fanáticos más fieles de la pareja expresaron su emoción al verlos disfrutar de unas merecidas vacaciones antes de que el argentino retome sus labores en la pretemporada del Inter Miami, que inicia el próximo 24 de enero.

Dentro de la ola de mensajes que Roccuzzo y Messi recibieron, se encuentran: “Que lindos son, los quiero”, “Simplemente espectacular”, “Queen Antonela”, “Nuestros representantes en el mundo. Gracias por su humildad. Nadie como ustedes” y “Anto ya se acerca el mundial, por favor procura que Leo se alimente sanamente y llegue bien”, por mencionar algunos.

