Ranking FIFA: Senegal desplaza a México y Estados Unidos un puesto tras su título africano

El Ranking FIFA arrancó 2026 con noticias poco alentadoras para la selección de México, que cayó hasta el puesto 16 en la primera actualización del año, afectado directamente por el ascenso de Senegal, campeón de la Copa Africana de Naciones, que provocó un efecto dominó en la clasificación.

La falta de partidos que sumaran puntos significativos en el periodo evaluado, combinada con el movimiento en la parte alta del escalafón, terminó por desplazar a México y Estados Unidos, ambos superados por la selección senegalesa.

España sigue líder del Ranking FIFA; Argentina y Francia no se mueven

En la cima de la clasificación mundial de selecciones, no hubo sorpresas. España se mantiene como líder del Ranking FIFA, seguida de Argentina, vigente campeona del mundo. El podio lo completa Francia, que conserva el tercer lugar, por delante de Inglaterra y Brasil.

Más abajo, Portugal continúa en la séptima posición, mientras que Países Bajos, Bélgica y Alemania completan el Top 10 en la primera actualización del año.

Marruecos y Senegal sacuden la zona alta del ranking

Uno de los movimientos más relevantes fue el ascenso de Marruecos, que subió tres posiciones para colocarse octavo, tras llegar a la final de la Copa Africana de Naciones, aunque sin lograr el título.

Ese avance dejó fuera del Top 10 a Croacia, que descendió al puesto 11, y abrió la puerta para el gran salto de Senegal, que tras coronarse campeona continental escaló hasta el lugar 12.

Senegal provoca la caída de México y Estados Unidos

El impulso de Senegal tuvo un impacto directo en varias selecciones tradicionales. Además de Croacia, Italia, Colombia y Estados Unidos perdieron posiciones. En el caso del conjunto estadounidense, cayó al puesto 15, justo por delante de una Selección Mexicana que ahora aparece 16ª del mundo.

México es uno de los principales afectados en este bloque del Ranking FIFA, quedando por debajo de selecciones como Italia, Colombia y Estados Unidos, y apenas por encima de Uruguay, Suiza y Japón, que ocupan los lugares 17, 18 y 19, respectivamente.

🇲🇦 Marruecos alcanza el 8.º puesto, su mejor ubicación histórica.

🇸🇳 Senegal rompe barreras tras conquistar la Copa Africana y escala a la 12.ª plaza.



África sigue creciendo: Nigeria, Argelia y Costa de Marfil avanzan

El dominio africano no se limita a Senegal y Marruecos. Nigeria protagonizó uno de los mayores ascensos del ranking al subir 12 posiciones y colocarse en el puesto 26, tras completar el podio continental.

Argelia también tuvo un avance notable, con seis lugares ganados hasta el puesto 28, mientras que Egipto, la selección más ganadora de la Copa Africana de Naciones, aparece en el lugar 31. Costa de Marfil subió cinco escalones y se ubica en el puesto 37.

Llamada de atención para México rumbo al Mundial 2026

Para la Selección Mexicana, este retroceso en el Ranking FIFA representa una alerta temprana en el arranque de la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026. La suma de puntos en partidos oficiales y amistosos de alta exigencia será clave para recuperar terreno y mejorar su posición en futuras actualizaciones.

Amistosos clave para sumar puntos FIFA

Aunque serán encuentros amistosos, los próximos compromisos del Tri son fundamentales para la clasificación:

22 de enero vs Panamá , Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Ciudad de Panamá (19:00 horas)

vs , Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Ciudad de Panamá (19:00 horas) 25 de enero vs Bolivia, Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, Santa Cruz de la Sierra (13:30 horas)

Top 20 del Ranking FIFA – Enero 2026

España Argentina Francia Inglaterra Brasil Portugal Países Bajos Marruecos Bélgica Alemania Croacia Senegal Italia Colombia Estados Unidos México Uruguay Suiza Japón Irán

El Ranking FIFA confirma así el crecimiento del fútbol africano y deja a México con la obligación de reaccionar rápidamente si quiere recuperar protagonismo en el escenario internacional.

