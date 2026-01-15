Samuel Eto’o es sancionado por mala conducta: 4 juegos sin acceso a los estadios de la Copa África

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció este jueves una dura sanción contra Samuel Eto’o, actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, quien fue castigado con cuatro partidos de prohibición de entrada a los estadios durante la Copa África, además de una multa económica.

De acuerdo con el comunicado oficial, la sanción se debe a la infracción de “los principios de deportividad” y a un caso de “mala conducta” protagonizado por el exfutbolista durante el partido de cuartos de final entre Camerún y Marruecos.

La CAF castiga a Samuel Eto’o por mala conducta

Según detalló la CAF, la Junta Disciplinaria abrió un expediente contra Eto’o por los hechos ocurridos tras el encuentro disputado en Rabat el pasado 9 de enero de 2026.

El organismo explicó que “acusó” a Eto’o de “mala conducta tras el partido de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Camerún en Rabat, el 9 de enero de 2026” y lo declaró “culpable” de infringir “los principios de deportividad establecidos en el Artículo 2(3) de los Estatutos de la CAF y el Artículo 82 del Código Disciplinario de la CAF por su mala conducta”.

Multa económica y sanción limitada a la Copa África

Además de la sanción deportiva, la Confederación Africana de Fútbol impuso una multa de $20,000 dólares al exjugador de clubes como Barcelona, Real Madrid, Inter y Mallorca, ahora dirigente del fútbol camerunés.

La penalización de cuatro partidos se limita exclusivamente a la Copa África, por lo que Samuel Eto’o no podrá estar presente en el partido por el tercer y cuarto puesto que Camerún disputará ante Egipto este sábado. Los otros tres encuentros deberá cumplirlos en una próxima edición del torneo continental.

Respuesta de la Federación Camerunesa de Fútbol

Tras conocerse la decisión, la Federación Camerunesa de Fútbol manifestó su desacuerdo con la resolución de la CAF y cuestionó la falta de fundamentos claros en la sanción.

El organismo camerunés consideró que la sanción “está desprovista de toda motivación explícita” y anunció que “toma nota” de los plazos establecidos para interponer los recursos correspondientes contra la suspensión.

Asimismo, la federación reafirmó “su apoyo constante” a Samuel Eto’o y reiteró “su compromiso con el respeto de los principios que rigen una justicia disciplinaria creíble”.

Polémica en la Copa África por el castigo a Eto’o

La sanción a Samuel Eto’o genera controversia dentro del entorno del fútbol africano, no solo por el peso de su figura como dirigente, sino también por su pasado como una de las máximas leyendas del continente.

El caso añade tensión al cierre del torneo y abre un nuevo capítulo en la relación entre la CAF y una de las federaciones más influyentes del fútbol africano.

