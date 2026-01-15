Los mejores memes de la humillante derrota del Real Madrid en la Copa del Rey

El Real Madrid sufrió la primera gran decepción del proyecto de Álvaro Arbeloa. Con pocos días al mando del conjunto merengue, Arbeloa ya sufrió su primera eliminación a manos del Albacete, club de la segunda división de España. En el marco de la Copa del Rey, el Real Madrid cayó 3-2 en el Estadio Carlos Belmonte.

El conjunto de Arbeloa asumió este partido con algunas bajas debido a la gran cantidad de partidos que han acumulado a sus espaldas en este inicio de año. La Supercopa en tierras árabes sustentaron la rotación del equipo. Pero aún así, daba la sensación de que el equipo “B” del Real Madrid podría ganarle con comodidad a un equipo con complicaciones recientes como el Albacete.

“Si alguien es el responsable y el culpable de esta derrota soy yo porque soy el que ha tomado las decisiones sobre la alineación, los cambios y cómo queríamos jugar. Yo solo puedo agradecer a los jugadores su recibimiento y toca recuperarles anímica y físicamente”, dijo Arbeloa en rueda de prensa.

El conjunto merengue dominó por completo la posesión de la pelota, pero esto no fue un factor diferencial en el juego. El Albacete intentó hasta 13 remates de los cuales 6 llevaron dirección de arco. A pesar de que el Real Madrid inclinó la cancha, esto no fue suficiente para tapar los males de un club poco engranado.

La magnitud de la caída del Real Madrid es mucho más evidente al tomar en cuenta que el Albacete es un equipo que ha tenido muchos problemas en los últimos meses. El club de la segunda división española marcha en el puesto 17 de la clasificación general. Este club le ganó al “poderoso” Real Madrid.

Not the start to life at Real Madrid Álvaro Arbeloa wanted as second- division Albacete knocked them out of the Copa del Rey in dramatic fashion! 😲 pic.twitter.com/7Ewvs0GMwF — Sky Sports Football (@SkyFootball) January 15, 2026

“En la rueda de prensa de ayer lo dije. No tengo miedo al fracaso. Y entiendo quien quiera calificar esta derrota como fracaso. El fracaso está en el camino al éxito. Me hará mejorar. Nos hará mejorar a todos. No tengo miedo al fracaso. He fracasado muchas veces en mi vida, con eliminaciones más duras que esta. A preparar el próximo partido con la máxima dedicación“, sentenció.

Los mejores memes de la caída del Real Madrid

Florentino Pérez viendo al Real Madrid vs Albacete.

pic.twitter.com/mfnzxcC5YD — Roncito (@r0nc170) January 14, 2026

Día 1 Día 2 pic.twitter.com/vvEZwK7VAy — (fan) gam (@mbaafraude) January 14, 2026

– El Albacete HUMILLA al Real Madrid en el Carlos Belmonte,PESE AL ROBO

– Xabi Alonso ERA EL CULPABLE

– Arbeloa UN GENIO PONIENDO A Lunin

– FUNERAL de Juan Carlos rivero

– Mastantuono 70 KILOS

– Florentino DIVERSION

– Vinicius BALON DE PLAYA pic.twitter.com/UAcILG2yhe — madridblaugrana (@madridblaugrana) January 14, 2026

Xabi Alonso en su casa viendo como el Albacete elimina al Madrid: pic.twitter.com/X62L2Biqca — Toni🔴⚪(DOBLETAZO) (@Tonigonzlz) January 14, 2026

Joder el Albacete que fieras.



¿A quien le toca mañana ser entrenador del Real Madrid? pic.twitter.com/x9NI00Zf9e — Ander (@punkinkii) January 14, 2026

albacete 2-1 real madrid



xabi alonso pic.twitter.com/Bbye39hYbE — DisTurB🎮 (@DisTurB____) January 14, 2026

Arbeloa dirigiendo al Madrid

pic.twitter.com/tGlINBvJEn — francella (@notfrancellaa) January 14, 2026

– Beat Real Madrid in Super Copa

– Alonso sacked

– Real Madrid out of Copa del Rey

– 4 points lead in the leaguepic.twitter.com/M6JBuswiOg — Troll Football (@TrollFootball) January 14, 2026

