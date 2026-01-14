Domenec Torrent arremete contra los “inventos” prensa mexicana

Rayados de Monterrey es uno de los clubes que más suena en el mercado de fichajes. El conjunto regio es uno de los grandes animadores de la ventana de pases. Antoine Griezmann fue vinculado al club, pero Domenec Torrent desmintió estos rumores y cuestionó la veracidad de los medios mexicanos.

El futbolista del Atlético de Madrid ha sido vinculado a Rayados de Monterrey como uno de sus posibles refuerzos. No es la primera vez que el futbolista francés es mencionado en medios mexicanos como un posible refuerzo. Antes de que se ilusionen los aficionados regios, Torrent no ocultó la verdad detrás de esta información.

“No, no, no. Esto no es verdad… yo no sé cómo inventan tanto, es una cosa de… es una locura, primero como saben tenemos un cupo lleno, no podemos fichar a un extranjero, primero. Segundo, estamos diciendo cosas prácticamente imposibles, yo a veces… yo, porque se los dije, por salud mental no leo nada, no tengo redes sociales, tengo pero no las miro porque son barbaridades”, dijo el estratega nacido en España.

“NO ES VERDAD LO DE GRIEZMANN” 🗣️🤠❌



❗️Domenec Torrent, director técnico de Rayados, sobre los rumores del francés



📺336 Dish

💻Claro Video

📲 https://t.co/sczDFPu6p4 pic.twitter.com/2sdQHlnJVV — Claro Sports (@ClaroSports) January 14, 2026

Domenec Torrent aprovechó el momento para desmentir rumores pasados en los que había sido mencionado. Uno de ellos aseguraba que la relación entre él y Lucas Ocampos estaba muy desgastada. El entrenador de Rayados aseguró que esto nunca ocurrió y que tanto él como el futbolista se reían de los inventos que “vendían” en los diarios.

“El año pasado se ve que me pelee con Lucas Ocampos, ni vergüenza tienen para rectificar, Lucas se reía conmigo… o que el vestidor está roto y ahora que queremos fichar. Además, no me interesa, me interesa el partido de hoy”, aclaró.

Monterrey enderezó su camino

Rayados de Monterrey consiguió su primera victoria de la temporada en la segunda jornada del Clausura 2025. El conjunto regio cayó contra el Toluca en la primera fecha, pero recientemente se repuso con un triunfo 0-2 sobre los Rayos del Necaxa. Los goles fueron convertidos por Germán Berterame e Iker Fimbres.

Sigue leyendo:

– Anthony Martial y su oscuro comienzo en el fútbol mexicano

– Un golazo de Antoine Griezmann mete al Atlético de Madrid a cuartos de la Copa del Rey

– Marcelo Flores habría desistido de la selección mexicana

– Germán Berterame lanza un guiño a su retorno a Argentina