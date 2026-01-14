Un golazo de Antoine Griezmann mete al Atlético de Madrid a cuartos de la Copa del Rey

Un gol espectacular de Antoine Griezmann en el minuto 61 permitió al Atlético de Madrid clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey, tras imponerse por la mínima a un Deportivo combativo que rozó la prórroga con un cabezazo del italiano Samuele Mulattieri en el minuto 79.

Un Atlético espeso lejos del Metropolitano

Pese a enfrentarse a un rival de categoría inferior, el Atlético de Madrid volvió a evidenciar sus dificultades como visitante. El equipo de Diego Simeone tuvo problemas para dominar el encuentro y careció de creatividad en ataque durante amplias fases del duelo en Riazor.

La medular rojiblanca no funcionó. Con Baena desdibujado y la apuesta por Marcos Alonso y Johnny Cardoso, el Atlético perdió control y fluidez, confirmando sus carencias lejos del Metropolitano.

Julián Álvarez sigue sin encontrar el gol

El conjunto colchonero también echó de menos la mejor versión de Julián Álvarez. A cinco meses del inicio del Mundial, el delantero argentino continúa sin reencontrarse con el gol, una situación que empieza a preocupar al cuerpo técnico.

Álvarez apenas apareció en dos acciones destacadas: un remate de cabeza en el arranque del partido y una elegante picada al filo del descanso que obligó a Parreño a intervenir.

Un Deportivo sin complejos y con ambición

Empujado por su afición, el Deportivo nunca se sintió inferior. A pesar de que Antonio Hidalgo dejó inicialmente en el banquillo a su jugador más desequilibrante, Yeremay Hernández, el conjunto coruñés mostró personalidad y ambición ofensiva.

El Dépor supo resistir cuando el Atlético apretó y creció con la entrada de Mario Soriano, auténtica brújula del equipo blanquiazul y motor del juego ofensivo.

Un primer tiempo de ida y vuelta

El partido arrancó con un ritmo alto. El lateral italiano Matteo Ruggeri avisó primero con un disparo al poste. El Deportivo respondió con trabajo defensivo y un cabezazo centrado del neerlandés Zakaria Eddahchouri.

Antes del descanso, el Atlético estuvo cerca del gol con dos acciones claras: una picada de Julián Álvarez y un potente disparo de Griezmann que salvaron entre Parreño y el larguero.

Griezmann decide con una obra de arte

El Deportivo salió con más intensidad tras el descanso y volvió a inquietar con otro remate de Zakaria, desviado por Hancko, que obligó a Musso a lucirse. Simeone reaccionó con un triple cambio: Almada, Barrios y Sorloth entraron por Molina, Baena y Julián Álvarez.

Hidalgo también movió el banquillo con Luismi Cruz y Mulattieri, y Riazor empezó a soñar con una noche histórica. Sin embargo, una falta del belga Noubi sobre Johnny Cardoso al borde del área cambió el destino del partido.

Antoine Griezmann, como ya hiciera en su última visita a Riazor en 2017, exhibió su calidad con un sutil golpeo que se coló en la escuadra, imposible para Parreño.

Final sufrido y billete a cuartos

El 0-1 obligó al Atlético a tirar de oficio para evitar otro golpe, apenas días después de caer ante el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa. El Deportivo no se rindió y tuvo su gran oportunidad en un cabezazo de Mulattieri en el minuto 79 que rozó la prórroga.

Finalmente, Simeone reforzó la defensa con la entrada de Giménez y el Atlético resistió para sellar su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, gracias al talento decisivo de Griezmann, su futbolista más determinante.

