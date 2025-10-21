Arsenal aplasta al Atlético Madrid en Londres

El Atlético de Madrid se negó a ducharse con agua fría el lunes en Londres, pero terminó recibiendo un baño de realidad un día después. El Arsenal de Mikel Arteta arrasó a los rojiblancos con una goleada 4-0 en el Emirates Stadium, firmando su tercer triunfo consecutivo en Champions y consolidando un inicio de torneo impecable: tres victorias, ocho goles a favor y ninguno en contra.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

Aunque los de Diego Simeone aguantaron 57 minutos, todo se derrumbó tras el primer gol, un cabezazo de Gabriel Magalhães a balón parado después de un centro perfecto de Declan Rice. El tanto, eso sí, nació de una falta dudosa de Marcos Llorente.

Declan Rice puts it on a plate for Gabriel 🍽️💥 pic.twitter.com/bVxaeWkItX — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 21, 2025

Nada pudo hacer Jan Oblak, que ya había sostenido a los suyos con dos atajadas clave frente a Bukayo Saka y Viktor Gyökeres. Pero el muro se vino abajo, y con él la confianza del Atlético.

Una avalancha londinense y un Atlético sin respuesta

Lo que vino después fue un vendaval. En apenas seis minutos, el Arsenal convirtió el duelo en una pesadilla para los españoles. Gabriel Martinelli firmó el 2-0 tras una gran corrida de Lewis-Skelly, y poco después Gyökeres se sacó la espina de siete partidos sin marcar con el 3-0. El sueco no se detuvo allí: aprovechó otro balón parado y firmó su doblete para el 4-0 final.

TWO GOALS IN THREE MINUTES 🤯



Viktor Gyökeres breaks is 9 game goal drought in stlye with a quick fire brace 🔥 pic.twitter.com/G4rxM3CsiJ — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 21, 2025

Simeone había advertido en la previa que el Arsenal ganaba “muchos partidos con la fuerza del balón parado”, y sus palabras, dichas entre bromas, terminaron volviéndose en su contra. Los ingleses mostraron jerarquía, intensidad y una ambición que los coloca nuevamente entre los aspirantes serios a la Champions.

El Atlético, por el contrario, se marchó abatido. La ocasión de Julián Álvarez que pegó en el travesaño con el marcador 0-0 será recordada como el momento en que todo pudo cambiar. Pero el equipo colchonero se desmoronó con un solo golpe. Los “oles” que coreó la afición del Emirates mientras el Arsenal tocaba el balón sin oposición fueron el reflejo de la impotencia visitante.

Con tres puntos de nueve posibles y dos derrotas ante Liverpool y Arsenal, los de Simeone aún dependen de sí mismos para clasificar, pero deberán reaccionar pronto.

Koke reconoce la falta de fortaleza fuera de casa

Tras el partido, el capitán Koke fue autocrítico. “Teníamos el partido controlado y en una jugada a balón parado nos han hecho el 1-0. Hemos tenido la ocasión de Giuliano para empatar, no ha podido ser, y en tres jugadas prácticamente nos han hecho los tres goles siguientes”, señaló.

El mediocampista lamentó la falta de contundencia lejos del Metropolitano. “Fuera de casa nos está faltando. No sé si llamarlo fortuna. (Falta) creernos que podemos ganar. Tenemos jugadores para hacerlo”, expresó.

Consciente de que los detalles marcan la diferencia, Koke resumió la noche con una frase que refleja la frustración rojiblanca: “Esos detalles hay que cuidarlos y tener fortuna, como la jugada de Julián que ha dado en el larguero. Fútbol”.



Sigue leyendo:

· Hat-trick de Fermín López guía goleada del Barcelona en Champions

· Diego Forlán hospitalizado por lesión en fútbol senior: se fracturó tres costillas

· Exjugador holandés del Real Madrid sufrió un derrame cerebral: está bajo cuidado médico