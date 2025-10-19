Diego Forlán hospitalizado por lesión en fútbol senior: se fracturó tres costillas

Diego Forlán, una de las leyendas más queridas del fútbol uruguayo, debió ser hospitalizado tras sufrir una fuerte lesión durante un partido de la Liga Universitaria de Deportes en su país. El exjugador del Manchester United y Atlético de Madrid, de 45 años, se fracturó tres costillas y presentó un pequeño neumotórax luego de un choque en pleno encuentro entre Old Boys —su actual equipo— y Old Christians, por la categoría de mayores de 40 años.

El incidente ocurrió el sábado en Montevideo, durante el clásico que terminó con victoria 4-1 para Old Boys, en el que Forlán incluso había marcado dos goles antes del desafortunado golpe. Según confirmó la prensa local, el uruguayo permanecerá internado hasta el martes 21 de octubre mientras se recupera bajo observación médica.

⚽️ 2 goles, 3 costillas rotas!!!



Salió caro el clásico para @DiegoForlan7.

Jugando en la + 40 entre Old Boys y Old Christians salió lesionado.



Se fracturó tres costillas y tuvo un golpe fuerte en el pulmón. Ganaron 4-1, pero se fue lesionado el ex delantero de la Selección. pic.twitter.com/zMJFOAsEqe — BUYSAN (@Buysan) October 18, 2025

“Fueron tres costillas rotas, la 4, 5 y 6, y un pequeño neumotórax en el pulmón. Me van a ingresar y poner un caño así drena. Me quedo ingresado hasta el martes”, explicó el propio Forlán en unos audios de WhatsApp que circularon después del accidente.

“En 20 años de profesional nunca me pasó esto”

El exdelantero, recordado por haber sido elegido el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010, se tomó con serenidad lo sucedido y aclaró que la jugada fue completamente accidental. “Fue la jugada, no tuvo culpa”, dijo sobre el rival que participó en el choque.

También relató cómo se produjo la lesión: “La mano me queda abajo del pecho y es la mano la que me termina rompiendo las costillas. Y ahí, boludo, cuando caigo digo ‘menos mal que no me jodo la muñeca’. Pero enseguida no podía respirar, no encontraba aire, no encontraba posición. Era un dolor constante que no se me iba hasta que llegué al hospital”.

Retirado del fútbol profesional desde 2019, Forlán sigue vinculado al deporte a nivel amateur y había regresado a la Liga Universitaria en 2022, cuando Old Boys & Old Girls Club lo incorporó a su plantel senior.

Durante su carrera, “Cachavacha” vistió camisetas de grandes clubes como Independiente, Villarreal, Atlético de Madrid, Manchester United y Peñarol. Fue goleador de LaLiga española, ganador de la Bota de Oro de la UEFA y símbolo de la selección uruguaya que alcanzó el cuarto lugar en Sudáfrica 2010.

Además, el año pasado Forlán sorprendió al debutar en el tenis profesional, participando en el Challenger de Montevideo. Su pasión por el deporte, sin embargo, lo volvió a llevar a las canchas de fútbol, donde ahora enfrenta una recuperación que lo mantendrá alejado de los partidos por varias semanas.



