Exjugador holandés del Real Madrid sufrió un derrame cerebral: está bajo cuidado médico

El exfutbolista holandés Royston Drenthe, quien vistió la camiseta del Real Madrid entre 2007 y 2012, se encuentra hospitalizado en Bélgica tras sufrir un derrame cerebral. La noticia fue confirmada el domingo por su actual club, el FC Rebellen, un equipo integrado por exjugadores profesionales que compite en torneos benéficos.

“El viernes pasado Royston Drenthe sufrió un derrame cerebral. Drenthe está recibiendo buenos cuidados y se encuentra en buenas manos. El equipo y los involucrados esperan una pronta recuperación”, señaló la institución en un comunicado. Además, la familia del exjugador pidió respeto y privacidad durante su proceso de recuperación.

Según informaron medios neerlandeses como De Telegraaf y la agencia Reuters, el exfutbolista de 38 años permanece estable y bajo observación médica, mientras se evalúa su evolución.

Una carrera prometedora marcada por altibajos y polémicas

Drenthe irrumpió en el fútbol profesional con el Feyenoord de Róterdam, donde debutó en 2005 y rápidamente llamó la atención por su potencia física y velocidad. Su consagración llegó en el Europeo Sub-21 de 2007, donde fue campeón con los Países Bajos y elegido mejor jugador del torneo. Ese mismo año, el Real Madrid desembolsó 14 millones de euros (unos $17 millones de dólares) para ficharlo como una de las grandes promesas del fútbol europeo.

Vandaag in 2007:



Royston Drenthe scoort fenomenaal voor Real Madrid C.F. tegen Sevilla FC.



Een heule beste! 👇🏻 pic.twitter.com/wjESNqKy5A — Kent u deze Nog (@kentudezenog_) August 19, 2023

Aunque tuvo un debut auspicioso, su paso por el club blanco estuvo marcado por la irregularidad y los problemas extradeportivos. En tres temporadas jugó 65 partidos y anotó cuatro goles, alternando titularidades con largos periodos en el banquillo. El Madrid terminó cediéndolo al Hércules y más tarde al Everton, donde también enfrentó conflictos disciplinarios.

A lo largo de su carrera, el neerlandés pasó por equipos de Rusia, Turquía, Emiratos Árabes, Inglaterra y España, entre ellos el Spartak Vladikavkaz, Kayseri Erciyesspor, Reading, Sheffield Wednesday, Real Murcia y Baniyas SC. En 2023 anunció su retiro del fútbol profesional, aunque continuaba vinculado al FC Rebellen.

Fuera de las canchas, Drenthe exploró su faceta artística como rapero bajo el nombre Roya2Faces y trabajó en televisión como analista deportivo. También protagonizó una polémica en 2022, al afirmar que Lionel Messi lo había insultado durante un partido: “Me llamó ‘negro de mierda’. Sé que los argentinos usan la palabra ‘negro’ de otra forma, pero él lo dijo para ofenderme”.

Royston Drenthe solo disputó un partido con la selección absoluta de los Países Bajos y es primo del mediocampista Georginio Wijnaldum. Hoy, mientras se recupera del episodio médico, el mundo del fútbol le desea fuerza a quien alguna vez fue una de las joyas más prometedoras del Real Madrid.



