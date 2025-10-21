Hat-trick de Fermín López guía goleada del Barcelona en Champions

Cuando más lo necesitaba, apareció Fermín López. El joven centrocampista firmó el primer triplete de su carrera profesional y lideró la goleada del Barcelona ante el Olympiacos (6-1), en una noche de UEFA Champions League que devolvió confianza y energía al conjunto de Hansi Flick. El duelo se rompió con la expulsión del argentino Santiago Hezze en el minuto 57, cuando el marcador reflejaba un ajustado 2-1.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

Hasta ese momento, el Barça se mostraba dubitativo, sin ideas y con una alarmante falta de ritmo. La inspiración de Fermín fue la chispa que el equipo necesitaba para encenderse. Su desequilibrio, entrega y eficacia frente al arco lo convirtieron en el mejor del encuentro, en un partido que, hasta bien entrado el segundo tiempo, parecía estancado.

Fermín López is the first Spaniard to score a hat trick for Barcelona in Europe in 24 years 🎩🇪🇸 pic.twitter.com/PISyY7KadP — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 21, 2025

Un inicio con dudas y un rival incómodo

El encuentro presentaba todos los ingredientes de un “partido trampa”. Las siete bajas —Raphinha, Dani Olmo, Lewandowski, Gavi, Christensen, Joan García y Ter Stegen— condicionaban el planteamiento de Flick, quien apostó por jóvenes como ‘Dro’ Fernández y Lamine Yamal. Olympiacos, dirigido por José Luis Mendilíbar, complicó al Barça desde el primer minuto con presión alta y juego directo.

Los errores iniciales casi le cuestan caro al conjunto azulgrana. A los 30 segundos, un fallo de Alejandro Balde generó una ocasión clara para Diego Podence, que Szczęsny logró evitar. La tensión se mantenía, pero el talento de Fermín emergió pronto: al minuto 7, definió con zurda tras una jugada colectiva para abrir el marcador.

El segundo tanto llegó antes del descanso, nuevamente con Fermín como protagonista. Controló, recortó y definió con clase al palo largo, tras asistencia de ‘Dro’ Fernández. El 2-0 parecía exagerado para lo que se veía en el campo, y Olympiacos reaccionó en el complemento. Un penalti convertido por Ayoub El Kaabi acercó a los griegos, aunque la posterior expulsión de Hezze cambió el rumbo del partido.

Fermín brilla y el Barça se reencuentra

Con un hombre más, Flick movió el banquillo y dio entrada a Frenkie de Jong. El Barça aprovechó los espacios y encontró el camino del gol con un penalti sobre Rashford que transformó Lamine Yamal (3-1). Desde ahí, todo fue una exhibición ofensiva.

Fermín López hat trick ⚽⚽⚽



That assist from Roony Bardghji, though 🤯 pic.twitter.com/lcac8ym3sf — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 21, 2025

Rashford firmó el cuarto, Bardghji asistió con lujo para el quinto —el tercero de Fermín— y el propio inglés cerró el festival con el sexto tanto. El Camp Nou celebró no solo la goleada, sino la reaparición de un equipo que necesitaba un triunfo convincente.

Al finalizar el encuentro, Fermín expresó su emoción: “Estoy muy contento, porque necesitábamos una victoria así. Acabamos con buenas sensaciones y ahora a pensar en el Clásico”.

Reconocido como el MVP de la noche, el mediocampista aseguró que este es “un sueño cumplido”, aunque mantuvo los pies en la tierra: “Tengo que seguir trabajando y demostrar en el campo para tener oportunidades”.

El Barça respira. Y en vísperas del duelo ante el Real Madrid, el nombre de Fermín López resuena como el símbolo de una nueva ilusión azulgrana.



Sigue leyendo:

· Exjugador holandés del Real Madrid sufrió un derrame cerebral: está bajo cuidado médico

· Nico Paz, la estrella argentina del Como, podría volver al Real Madrid: “Hay un contrato”

· Barcelona consigue el permiso para reabrir el Camp Nou