FC Barcelona, más líder que nunca tras vencer 3-1 al Atlético de Madrid

El FC Barcelona salió fortalecido del nuevo Camp Nou tras vencer 3-1 al Atlético de Madrid, un triunfo que no solo consolida el liderato en LaLiga, sino que también cambia la sensación alrededor del equipo. Después de varias dudas en duelos de alto nivel, el conjunto de Hansi Flick por fin logró imponerse en una cita grande, correspondiente a una adelantada fecha 19, y lo hizo ante un rival que venía con siete victorias consecutivas.

Aunque el marcador final muestra autoridad, el partido fue todo menos sencillo. El Barça sufrió, especialmente en los últimos minutos, y eso quedó claro en la reflexión de varios jugadores, que insistieron en la importancia de mantener la cabeza fría tras encajar un gol y en la necesidad de seguir creyendo en el trabajo que se está realizando.

Un partido que cambió de ritmo varias veces

El Atlético golpeó primero en una acción aislada. Molina habilitó a Álex Baena y, ante la pasividad de Cubarsí, el atacante definió el 0-1. La jugada necesitó revisión del VAR, pero terminó validándose. Ese tanto no solo evidenció desajustes defensivos, también obligó al Barcelona a activar su mejor versión para no repetir errores recientes. La sensación interna era clara: había que presionar arriba y recuperar la pelota lo más cerca posible del área rival.

ÁLEX BAENA BEATS BARCA'S HIGH LINE AND OPENS THE SCORING FOR ATLETI! pic.twitter.com/kiaBYKk4pD — ESPN FC (@ESPNFC) December 2, 2025

La reacción azulgrana no tardó. Pedri tomó el control del mediocampo y Raphinha, en su modo más agresivo, comenzó a romper líneas. De esa sociedad nació el 1-1, cuando el canario filtró un pase perfecto que el brasileño resolvió ante Oblak.

PEDRI WITH A BEAUTIFUL ASSIST TO RAPHINHA TO EQUALIZE STRAIGHT AWAY!



WHAT A BALL 🎯 pic.twitter.com/sJPXIbERpI — ESPN FC (@ESPNFC) December 2, 2025

El Barça siguió insistiendo y tuvo la oportunidad de irse al descanso en ventaja con un penal de Lewandowski, pero el polaco envió el balón por encima del travesaño.

En el segundo tiempo, la energía cambió por completo. Se transformó en un partido de ida y vuelta, con ocasiones claras para ambos. Julián Álvarez, Lamine Yamal, Raphinha y Giuliano Simeone tuvieron acciones que pudieron modificar el resultado. Flick era consciente de que sus figuras volvían de lesiones, y varios jugadores reconocieron que el cansancio empezaba a pasar factura, al punto de pedir el cambio.

El golpe definitivo llegó al 65’, cuando Dani Olmo aprovechó un balón dentro del área para firmar el 2-1. A partir de ahí, el Barça empezó a administrar esfuerzos mientras el Atlético lanzaba todo su arsenal ofensivo. Almada estuvo muy cerca del empate tras una jugada individual que dejó en evidencia las dudas defensivas azulgranas.

Resistencia final y un 3-1 que vale más que tres puntos

Los últimos minutos fueron un ejercicio de supervivencia para el Barcelona. Flick movió el banquillo para reforzar el mediocampo y aguantar el empuje rojiblanco. Oblak reconocería después que el Barça “fue superior” y que a su equipo le faltó gol, incluso teniendo dos oportunidades claras para empatar.

El cierre del encuentro llegó con dramatismo: Julián Álvarez generó una acción peligrosa y Griezmann no pudo resolver en el descuento. Justo después, Ferran Torres liquidó el partido al 96’ con una contra conducida por Balde.

FINAL #BarçaAtleti 3-1



💙❤ ¡El @FCBarcelona_es remonta y se lleva el triunfo en el partido adelantado de la jornada 19 en #LALIGAEASPORTS! pic.twitter.com/UaHuccKXBB — LALIGA (@LaLiga) December 2, 2025

El resultado deja al Barça con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Para el vestuario, se trata de un triunfo liberador y de un recordatorio de que cada partido será clave en la pelea por el título. Y, como resumió Raphinha al final, la confianza se construye “partido a partido”.

Cinco victorias seguidas en Liga y una noche que, para muchos dentro del club, puede marcar un antes y un después. De esta forma los culés superan con éxito una jornada que debió anticiparse en razón de la Supercopa de España, que se desarrollará entre el 7 y el 11 de enero de 2026.



