Entrenador brasileño pide disculpas por comentario homofóbico: “Parece un equipo de m…”

Abel Braga, histórico entrenador del fútbol brasileño y uno de los nombres más vinculados al Internacional de Porto Alegre, quedó en el centro de la polémica tras realizar un comentario homofóbico durante su presentación oficial. A sus 73 años y en su octavo ciclo al frente del club gaúcho, el técnico intentó hacer un chiste que terminó siendo duramente cuestionado tanto por aficionados como por instituciones del fútbol local.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

El episodio ocurrió en plena conferencia de prensa, mientras el entrenador compartía anécdotas de su relación con Andrés D’Alessandro, actual director deportivo del Inter. En un momento, Braga relató entre risas: “Yo estuve bromeando, con que en el fondo (Andrés D’Alessandro) estaba retando a todo el mundo. Le dije ‘yo no quiero ver a mi maldito equipo entrenando con una camiseta rosa, parece un equipo de maricones’”.

Abel Braga (73 años) asumió como DT de Inter de Porto Alegre, en reemplazo de Ramón Díaz, y declaró:



“No quiero ver a mi equipo entrenando con la camiseta rosa. Parecemos un equipo de putos”.



pic.twitter.com/rNRujOL8gy — En Una Baldosa (@enunabaldosa) November 30, 2025

El término usado por Braga, “viado”, significa literalmente “ciervo” en portugués, aunque en Brasil se utiliza con una connotación marcadamente homofóbica debido a su relación histórica con el Jogo do Bicho, la tradicional lotería clandestina del país.

El repudio de clubes y aficionados

La frase no tardó en generar rechazo. Dentro del contexto, Braga hacía referencia a un uniforme rosa que Internacional utilizó en 2021 durante otra de sus etapas en el club. Sin embargo, muchos interpretaron sus palabras como una provocación directa a Grêmio, clásico rival del Inter, que en los últimos años ha implementado camisetas rosas en octubre, como parte de su campaña de concientización por el cáncer de mama.

El propio Grêmio fue uno de los primeros en reaccionar. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el club reforzó su postura de inclusión y envió una indirecta evidente hacia el entrenador rival: “Tenemos orgullo de todos nuestros simpatizantes, ya sean azules, blancos, negros, rosas o de cualquier otro color. Grêmio es un lugar de pasión, donde todos pueden ser quienes quieran ser, un lugar en el que lo más importante es la voz de aliento. Grêmio es el club de todos y estamos en contra de cualquier tipo de discriminación”.

ORGULHO! 🏳️‍🌈💙🖤🤍 Temos orgulho de todos os nossos torcedores, sejam eles azuis, brancos, pretos, rosas ou de qualquer outra cor. O Grêmio é lugar de paixão, onde todos podem ser quem quiserem ser, lugar em que o mais importante é a voz do alento. O Grêmio é o #ClubeDeTodos e… pic.twitter.com/hN7VpXTymd — Grêmio FBPA (@Gremio) December 1, 2025

La respuesta del conjunto tricolor se viralizó rápidamente y encendió aún más la discusión sobre responsabilidad y representación pública en el deporte brasileño. En redes sociales, los aficionados también se sumaron al debate, la mayoría condenando el comentario y exigiendo disculpas inmediatas del técnico.

Braga se retracta y pide “paz” en el club

Frente a la magnitud de las críticas, Braga recurrió a sus historias de Instagram para ofrecer una disculpa. En un corto mensaje dirigido a la afición, afirmó: “Colorados y coloradas, en primer lugar reconozco que no hice una buena declaración sobre el color rosa en mi conferencia. Antes de que eso se prolifere, pido disculpas. Los colores no definen géneros, lo que define es el carácter. Internacional precisa paz y mucho trabajo”.

El veterano técnico, que en 2006 condujo a Internacional a ganar su primera Copa Libertadores, tomó el lugar del argentino ex América, Ramón Díaz, quien también había sido cuestionado recientemente por comentarios machistas. Ahora Braga carga con la doble responsabilidad de calmar el ambiente y evitar que el equipo caiga al descenso.

A dos fechas del final del Brasileirao, el Inter marcha 17º, empatado en puntos con Santos pero con peor diferencia de gol. El cierre del campeonato no será sencillo: primero enfrenta al São Paulo como visitante y luego recibe al Red Bull Bragantino con la obligación de sumar para permanecer en la primera división.



Sigue leyendo:

· Muere Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis italiano

· Lamine Yamal elude las comparaciones: “Yo no quiero ser Messi”

· Messi jugará su primera final de la MLS al golear Inter Miami al NYCFC: 5-1