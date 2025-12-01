Muere Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis italiano

Nicola Pietrangeli, primer tenista italiano en conquistar un Grand Slam y el capitán que guio a Italia a la primera Copa Davis que ganaron (1976), falleció este lunes a los 92 años, dejando un vacío enorme en el deporte de su país.

“El tenis italiano llora a su ídolo. Nicola Pietrangeli, el único tenista italiano incluido en el Salón de la Fama del Tenis Mundial, falleció a los 92 años”, informó la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP).

Nacido en Túnez en 1933, heredó una historia marcada por la migración: su abuelo Michele había dejado un pequeño pueblo cercano a L’Aquila para trabajar como albañil en el norte de África. Hijo de madre rusa y padre italiano, Pietrangeli vivió una infancia atravesada por la guerra y el desplazamiento. Tras la segunda guerra mundial, su familia fue expulsada de Túnez y se instaló primero en Palermo y luego definitivamente en Roma.

Bicampeón de Roland Garros, en 1959 y 1960, Pietrangeli aún conserva un récord difícil de igualar: disputó 164 partidos de Copa Davis y ganó 120, la cifra más alta de la competición. Hasta 2023, cuando comenzó la nueva era italiana con tres títulos consecutivos, la única “Ensaladera” del país tenía su firma como capitán.

En Wimbledon también dejó huella: alcanzó las semifinales en 1960, donde cayó ante una leyenda como Rod Laver. Además, ganó dos veces el torneo de Roma y acumuló 48 trofeos a lo largo de su carrera, incluida una medalla en los IV Juegos del Mediterráneo tras superar al español Manolo Santana en la final de Nápoles 1963.

“Hoy el tenis italiano pierde a su mayor símbolo y yo pierdo a un amigo. Nicola Pietrangeli no solo fue un campeón: fue el primero en enseñarnos lo que significaba ganar de verdad, dentro y fuera de la cancha. Fue el punto de partida de todo lo que ha sido nuestro tenis. Con él, aprendimos que nosotros también podíamos competir con el mundo, que soñar en grande ya no era solo algo azaroso”, expresó Angelo Binaghi, presidente de la FITP.

Con su partida, el tenis italiano despide no solo a un ícono deportivo, sino a la figura que encendió el camino hacia la grandeza.

Rafael Nadal y el Lazio despidieron al campeón

El tenista español Rafael Nadal fue uno de los primeros en despedir a Nicola Pietrangeli con un mensaje cargado de admiración y cercanía. El español recordó al italiano como una figura esencial para el tenis mundial y envió “sus más sinceras condolencias” a la familia, en especial a su hijo Filippo, así como a toda la comunidad del tenis italiano. Su homenaje, breve pero emotivo, subrayó la dimensión internacional del legado de Pietrangeli, respetado por generaciones de jugadores.

El Lazio, club del que Pietrangeli fue aficionado confeso y con el que mantuvo un vínculo especial desde joven, también expresó su pesar. En un comunicado, la institución romana lo recordó como una leyenda del deporte italiano y un símbolo para la afición del club, destacando cómo su espíritu competitivo y su elegancia dentro y fuera de la cancha representaron valores que el equipo comparte y celebra.

A estos mensajes se sumaron las condolencias de tenistas italianos y excompañeros de la histórica Copa Davis de 1976. Figuras como Adriano Panatta rememoraron su personalidad fuerte pero entrañable, y la influencia que tuvo en el desarrollo del tenis en Italia. Todos coincidieron en despedir no solo a un campeón, sino a un referente que abrió el camino para las generaciones futuras.

