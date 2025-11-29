Messi jugará su primera final de la MLS al golear Inter Miami al NYCFC: 5-1

El astro argentino Lionel Messi en su tercer intento de llegar a una final de la Major League Soccer (MLS) logró concretar la conquista del ansiado boleto después de que Inter Miami goleara 5-1 a NYCFC y así esperar al ganador del San Diego FC contra Cincinnati el próximo fin de semana.

Miami logró alcanzar el juego definitivo de la Major League Soccer al despedazar materialmente a un adversario que nunca se pudo encontrar en el terreno de juego y fue víctima finalmente de las Garzas que con tres goles del también argentino Tadeo Allende alcanzó el ansiado boleto

Eastern Conference Champs 🏆@InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/oQslTrdaIG — Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025

Lo importante en la noche fue el peso específico que tuvieron las Garzas en un partido duro y que poco a poco fue inclinando la balanza a su favor hasta alcanzar una marcada superioridad con las tres anotaciones de Tadeo Allende para darle dirección de un marcador importante para el cuadro de la Florida.

El argentino Tadeo Allende anotó tres goles, los dos primeros con asistencias de Alba y Busquets, y el Inter Miami aplastó el sábado 5-1 al New York City FC, para obtener el título de la Conferencia Este y avanzar a la final de la MLS.

Messi celebrates with his mom and wife after winning the East 🫶@InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/T5Djq2x4mK — Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025

Los goles de Allende fueron anotados en los minutos 14, 23 y 89, mientras que Mateo Silveti y Telasco Segovia completaron los cinco goles del cuadro de las Garzas y donde Jordi Alba y Sergio Busquets se pusieron a 90 minutos de concluir sus respectivas carreras en el fútbol.

Messi no pudo anotar, pero siempre estuvo en el radar de los goles de Inter Miami, como el del minuto 67, cuando Mateo Silveti puso la asistencia para llegar a 405 en toda su carrera, tanto ea nivel de clubes y de la selección de Argentina, superando al húngaro Ferenc Puskás

De esta forma, Messi está a punto de completar una gran temporada y que en la primera final bajo las órdenes de Javier Mascherano, quien tardó en agarrarle la pulsada a la liga del exjugador de la selección de Argentina y terminaron lográndolo.

