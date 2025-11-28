Lionel Messi tendría a un nuevo compañero en el ataque ante la intriga por Luis Suárez

El Inter Miami sigue con vida en la MLS 2025. El conjunto estadounidense jugará la final de conferencia contra el New York FC este sábado 29 de noviembre. Pero en medio de esta competición sigue la incertidumbre sobre el futuro de Luis Suárez. Desde la directiva del Inter Miami le buscarían un nuevo compañero a Lionel Messi.

El contrato de Luis Suárez con el Inter Miami finaliza el 31 de diciembre de 2025. En pocas semanas, el “Pistolero” se convertirá en agente libre. El atacante uruguayo de 38 años también coquetea con el retiro. Es muy probable que no esté entre los convocados al Mundial de 2026.

Ante esta inseguridad, desde el Inter Miami ya estarían visualizando posibles refuerzos para el ataque del equipo. El conjunto de David Beckham, una vez más, voltea a Europa para adquirir un fichaje de jerarquía: Timo Werner.

Los reportes señalan que el veterano delantero alemán sería el principal candidato para llegar a la Major League Soccer. Las informaciones explican que Timo Werner no se habría negado a la posibilidad de jugar en el fútbol de Estados Unidos.

Timo Werner actualmente milita en el Leipzig de la Bundesliga de Alemania. El futbolista nacido en Stuttgart no ha podido hilar varias temporadas de grandes aportes ofensivos y esto le ha hecho ir de club en club. Werner ha jugado con el Sttutgart, Leipzig, Chelsea y Tottenham.

En la actualidad Timo Werner no es un jugador importante dentro del Leipzig. El delantero de 29 años solo ha estado en la convocatoria de su club en dos partidos de la temporada. La carrera de Werner necesita un relanzamiento. En 2020 su ficha estaba valorada en más de $80 millones de dólares. En la actualidad a penas roza los $6 millones de dólares.

Luis Suárez en el Inter Miami

Timo Werner tendría la vara alta para reemplazar a Luis Suárez dentro del Inter Miami. El atacante de 38 años, al menos en su última temporada, se ha mantenido sano y ha jugado hasta 41 partidos. Durante más de 3,300 minutos dentro del campo, el uruguayo ha contribuido de forma directa en 29 goles del Inter Miami (14 anotaciones y 15 asistencias).

En cuanto a su comportamiento, Luis Suárez ha quedado a deber. Sin embargo, el atacante sudamericano ha tenido un final de carrera con mejor semblante. Con el conjunto de “Las Garzas” y al lado de Messi, Suárez ha jugado 86 partidos y está a 8 goles de los 50.

