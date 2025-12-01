Lamine Yamal elude las comparaciones: “Yo no quiero ser Messi”

Lamine Yamal, una de las figuras más prometedoras del FC Barcelona y del fútbol europeo, dejó claro que no desea cargar con la etiqueta de “nuevo Messi”. Aunque desde sus inicios se le ha comparado con Leo por sus coincidencias formativas y por su posición en el campo, el extremo aseguró que su meta es abrirse camino sin buscar replicar la carrera del astro argentino.

A sus 18 años, Yamal ya ha escuchado esa comparación innumerables veces. No es extraño: ambos salieron de La Masia, ambos juegan por la derecha y ambos han mostrado una capacidad técnica que marcó diferencias desde edades tempranas.

Incluso sus historias se cruzan en cuestiones simbólicas, como los dorsales: Yamal usó el 19 la temporada pasada y tomó el ‘10’ tras la salida de Ansu Fati, el mismo recorrido que hizo Messi en sus primeros años.

“Quiero seguir mi camino”

El atacante, que este año terminó segundo en el Balón de Oro —un premio que Messi ha ganado en ocho ocasiones—, habló del tema en una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS. “Sabía que me iban a hacer esa pregunta”, dijo cuando surgió la inevitable comparación. Después añadió: “Lo respeto, al fin y al cabo, por lo que ha sido, por lo que es para el fútbol, y si alguna vez nos encontramos en un campo, habrá ese respeto mutuo porque somos jugadores y porque, para mí, él es el mejor de la historia”.

Yamal remarcó que su relación con la figura de Messi no va más allá de la admiración. “Él también sabe que soy un jugador y que lo respeto, así que es un respeto mutuo. Ambos sabemos que yo no quiero ser Messi y Messi sabe que yo no quiero ser él. Quiero seguir mi camino y eso es todo. No tengo intención de jugar como él ni de llevar el dorsal número 10 que llevaba Messi ni nada por el estilo”.

El futbolista reconoció, sin embargo, que parte de su visión de juego tiene raíces en lo que vio durante años en el argentino. Admitió que Messi influyó en algunos aspectos de su estilo, aunque no le interesa replicar su manera de encarar rivales.

Messi, Modric y el Mundial en el horizonte

Yamal explicó que, desde niño, lo que más le llamó la atención no fueron los regates, sino los pases. “Lo curioso es que de pequeño no regateaba mucho”, recordó. “Marcaba muchos goles, corría mucho, pero sobre todo siempre tuve una buena visión de juego”.

En esa etapa, dijo, empezó a fijarse en Messi: “De niño, fijándome en Messi quizá, me di cuenta de que hacía pases diferentes. He visto buenos pasadores, haciendo pases largos o lo que sea, pero Messi hacía pases que eran como goles, con el exterior del pie, y eso es en lo que me fijé”.

También mencionó su admiración por Luka Modric: “Son jugadores que me gustaban y me parecían más interesantes que regatear, porque es más inteligente”.

España y Argentina podrían cruzarse antes y durante el próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Yamal, que ya lideró a España en la última Eurocopa, no esconde su ambición. Consultado sobre sus expectativas, respondió: “Muy altas”.

Agregó que siente el apoyo del país y que llega en un gran momento personal. Y cuando le preguntaron directamente si España ganará la Copa del Mundo, contestó con una única palabra —en inglés—: “Sí”.



