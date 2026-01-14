Batacazo en la Copa del Rey: Albacete elimina al Real Madrid en octavos

La Copa del Rey volvió a demostrar por qué es el torneo más impredecible del fútbol español. En una noche cargada de emociones, el Albacete firmó una de las grandes sorpresas del campeonato al eliminar al Real Madrid por 3-2 en los octavos de final

Esta foto grita AÚPA ALBA 🗣️🗣️ pic.twitter.com/Zz1V0lfAcl — Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) January 14, 2026

Albacete da el golpe y elimina al Real Madrid en el minuto 95

El Albacete, equipo de la Segunda División, protagonizó una auténtica hazaña al dejar fuera al Real Madrid en un duelo vibrante que se decidió en el tiempo añadido. El héroe fue Jefté Betancor, autor del gol definitivo en el minuto 95 que desató la locura en el Carlos Belmonte, en el que era el primer partido de Álvaro Arbeloa como entrenador del conjunto merengue.

En su estreno, el sustituto de Xabi Alonso en el banquillo optó por un 4-3-3 en el que hizo hueco a dos jugadores habituales del filial: David Jiménez en el lateral diestro y Cestero en el centro del campo. El nuevo técnico madridista dejó en casa para este partido a titulares como Mbappé, Bellingham, Tchouaméni o Rodrygo, y apostó por hacer rotaciones.

Los manchegos se pusieron por delante en el marcador en la primera mitad con un cabezazo a la red de Javi Villar en un despiste de Mastantuono en el minuto 42, pero antes de que llegara el descanso el conjunto blanco logró la igualada a través precisamente del jugador argentino.

¡SORPRENDE EL ALBACETE!



1-0 para los locales con ley del ex incluida. pic.twitter.com/Fm14yKzrYp — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) January 14, 2026

¡Mastantuono empata el partido para el Madrid a nada del descanso! pic.twitter.com/5RF1YklmpC — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) January 14, 2026

Ya en la segunda parte se dio un final de infarto: Betancor adelantó al Albacete en el minuto 82, Gonzalo empató para el Madrid en el 91 y finalmente de nuevo Betancor marcó el tanto final que selló la eliminación blanca y marcó con una derrota el debut oficial de Álvaro Arbeloa como entrenador del conjunto merengue.

¡GOL DEL ALBACETE!



Nuevamente toman la ventaja. 🔥🔥 pic.twitter.com/GRF878eg9I — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) January 14, 2026

¡LO EMPATÓ EL MADRID!

Parece que habrá alargue. 👀 pic.twitter.com/qFgISp0n6x — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) January 14, 2026

GOL DEL ALBACETE

3-2 pic.twitter.com/n1RJReVS0d — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) January 14, 2026

La caída del Real Madrid en la Copa del Rey confirma una de las grandes sorpresas del torneo y refuerza el carácter imprevisible de una competición que históricamente ha dado espacio a gestas memorables.

Dos torneos perdidos en tres días

Con la derrota, el Real Madrid pierde la segunda competición de las cuatro a las que aspiraba en apenas tres días, tras caer el domingo en la final de la Supercopa contra el Barça.

