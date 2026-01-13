Emilio Butragueño rompió el silencio sobre el despido de Xabi Alonso y dijo que fue por “mutuo acuerdo”

El Real Madrid confirmó el lunes la salida de Xabi Alonso como entrenador, una decisión que, según explicó Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club, se tomó de “mutuo acuerdo” y en un clima de agradecimiento por su labor durante los siete meses que estuvo al frente del equipo.

Emilio Butragueño explica la salida de Xabi Alonso

Durante su intervención en conferencia de prensa, Butragueño subrayó la importancia de Xabi Alonso dentro de la historia reciente del club blanco y dejó claro que las puertas del Real Madrid siempre estarán abiertas para él.

“Xabi sabe que esta es y siempre será su casa, cuenta con el cariño de todos por lo que representa su figura para el Real Madrid”, aseguró Butragueño.

El dirigente madridista insistió en que la decisión se tomó de manera consensuada y puso en valor su compromiso con la institución.

“Es una leyenda para nuestro club y un gran ejemplo de los valores del Real Madrid. La decisión se ha tomado de mutuo acuerdo y le agradecemos su dedicación y compromiso en el tiempo que ha estado con nosotros. A él, a su familia y su cuerpo técnico, le deseamos lo mejor para el futuro”, añadió.

Xabi Alonso, una figura histórica del madridismo

La salida de Xabi Alonso marca el cierre de una breve pero significativa etapa como entrenador del club, respaldada por su peso histórico como exjugador y referente del madridismo. Desde la directiva, el mensaje fue claro: su legado permanece intacto y su vínculo con el Real Madrid sigue vigente.

Álvaro Arbeloa asume el reto como nuevo entrenador

En el mismo acto, Emilio Butragueño dio la bienvenida oficial a Álvaro Arbeloa, quien asume el banquillo del primer equipo en un contexto de alta exigencia deportiva e institucional.

“Vas a asumir un desafío enorme, es tu casa, conoces los valores y la exigencia del Real Madrid. Somos una gran familia, los jugadores, seguidores y los que formamos parte del club te vamos a ayudar para que se cumplan los sueños de nuestros aficionados”.

El directivo expresó plena confianza en el nuevo técnico, recordando su exitoso pasado como jugador del club.

“Te deseamos mucha suerte y confiamos que igual que como jugador lograste muchos éxitos, los consigas como entrenador del primer equipo”, aseguró.

Con este movimiento, el Real Madrid inicia una nueva etapa en su banquillo, apostando por una figura de la casa como Álvaro Arbeloa, mientras despide con reconocimiento a Xabi Alonso, una de las grandes leyendas del club blanco.

☝️ ¡Primer entrenamiento de @AArbeloa17 como técnico del Real Madrid! pic.twitter.com/J22K38XX5l — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 13, 2026

Sigue leyendo:

· Real Madrid destituye a Xabi Alonso tras la Supercopa y nombra a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador

· FC Barcelona vence 3-2 al Real Madrid y es campeón de la Supercopa

· Real Madrid vence 1-2 al Atleti y enfrentará al Barcelona en la final de la Supercopa

· FC Barcelona despide el 2025 como campeón de invierno en LaLiga