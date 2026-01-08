Real Madrid vence 1-2 al Atleti y enfrentará al Barcelona en la final de la Supercopa

El Real Madrid jugará la final de la Supercopa de España el domingo en Yeda (Arabia Saudí) ante el FC Barcelona, tras imponerse en semifinales por 1-2 al Atlético de Madrid. El conjunto blanco golpeó de inicio con un tanto fulminante de Fede Valverde, resistió los momentos de mayor presión rojiblanca y selló el triunfo en un derbi intenso, cargado de ocasiones y tensión.

Fede Valverde marca el rumbo con un golazo al inicio

La semifinal quedó marcada desde el minuto 1:17, cuando la energía de Fede Valverde se impuso en una falta lejana. En un error de colocación de la barrera de Jan Oblak, con Sorloth de perfil, el uruguayo ejecutó uno de sus sellos distintivos: un golpeo potente y preciso. Valverde colocó el balón con mimo en el césped del Alinma Stadium, tomó carrerilla y soltó un auténtico “cañonazo” que se coló en la portería rojiblanca. Un inicio demoledor que condicionó el desarrollo del partido.

Celebración, dominio alterno y Courtois al rescate

El tanto se celebró con furia: carrera, golpes en la cabeza, desliz sobre el césped y un grito dirigido a una grada mayoritariamente madridista. Sin embargo, el gol no trajo control. El equipo de Xabi Alonso abusó del juego directo y permitió crecer a un Atlético de Madrid que generó más remates. Ahí emergió Thibaut Courtois, clave para sostener la ventaja. Sorloth tuvo las más claras con dos cabezazos consecutivos (minutos 33 y 35): uno al primer palo que el belga sacó con una mano prodigiosa y otro, sin oposición en el segundo palo, que se marchó por encima.

Rodrygo falla primero, pero encuentra su redención

Pese al empuje rojiblanco, el Real Madrid rozó el segundo tanto en el minuto 28. Álvaro Carreras ganó un balón tras un córner del Atlético, Rodrygo apareció desde atrás, recortó y quedó mano a mano con Oblak, pero remató flojo y centrado. El brasileño incluso tuvo la opción de asistir a Vinícius, protagonista también por un tenso duelo verbal con Diego Simeone. Ambos se encararon en la primera mitad y, tras la sustitución de Vinícius en el segundo tiempo, terminaron con tarjeta amarilla. El técnico rojiblanco también buscó a Dani Carvajal camino a vestuarios para comentar una acción del partido.

Gol, respuesta inmediata y final al límite

El derbi subió de temperatura tras el descanso. Rodrygo, que había fallado antes, se redimió en el minuto 55. Pase filtrado de Valverde, ahora desde el lateral derecho, control ganador del brasileño y definición precisa ante Oblak para el 0-2. La ventaja duró apenas tres minutos. Giuliano Simeone encontró a Sorloth en el segundo palo; el noruego ganó la posición a Asencio —que pidió falta sin éxito— y batió a Courtois para devolver al Atlético al partido.

Asedio final del Atlético y resistencia blanca

El Atlético de Madrid lo intentó hasta el final. Más que un Real Madrid incapaz de controlar el juego en los minutos decisivos. Griezmann con una chilena, Marcos Llorente desde la frontal y Julián Álvarez con un disparo cruzado tuvieron la opción de forzar los penaltis. En defensa, apareció Tchouaméni en una zaga de circunstancias: central junto a Carreras, Valverde como lateral derecho y Mendy en el izquierdo. Un corte providencial del francés, yendo al suelo, evitó un remate claro de Griezmann en el área pequeña.

Habrá Clásico: Real Madrid vs FC Barcelona en la final

El Atlético lo buscó hasta el último suspiro, pero sin éxito. El resultado confirmó una nueva cita histórica: Real Madrid y FC Barcelona se enfrentarán en la final de la Supercopa de España, por cuarta edición consecutiva, en un Clásico que volverá a acaparar la atención del fútbol mundial.

